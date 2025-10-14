본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

포스코퓨처엠 '탈중국 전략' 통했다…천연흑연 음극재 6700억원 규모 공급

심성아기자

입력2025.10.14 15:44

시계아이콘00분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

음극재 사업 후 최대 규모 수주

포스코퓨처엠이 글로벌 완성차 업체와 역대 최대 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결했다. 중국 의존도를 낮추는 이른바 '탈중국' 전략이 가시적 성과로 이어졌다는 평가가 나온다.


포스코퓨처엠 '탈중국 전략' 통했다…천연흑연 음극재 6700억원 규모 공급 포스코퓨처엠 세종 음극재 공장의 내부 모습. 포스코퓨처엠
AD

포스코퓨처엠은 14일 공시를 통해 글로벌 자동차사와 6700억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 공급 기간은 2027년부터 2031년까지 4년으로, 향후 협의를 통해 연장될 수 있다. 회사는 "계약 상대방은 새로운 글로벌 고객"이라며 "경영상 비밀유지를 위해 공개를 유보한다"고 설명했다.


이번 계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 최대 규모다. 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)에 이어 글로벌 완성차 업체로 거래선을 확대한 것으로, 수출 다변화와 사업 성장 기반을 강화했다는 평가가 나온다.


음극재 시장은 중국 기업이 사실상 지배하고 있다. 이차전지 시장조사 기업 SNE리서치에 따르면 올해 상반기 세계 음극재 시장에서 중국 기업의 점유율은 95%에 달한다. 우리 기업의 점유율은 2.8% 수준에 머물러 있으나, 사실상 유일한 '비(非)중국' 대안으로 평가된다.


이번 계약은 미·중 갈등이 격화되는 가운데 체결돼 의미를 더한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 서명한 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)'에는 중국산 배터리 원자재의 미국 내 사용을 제한하는 조항이 포함됐다. 내년부터 중국산 원재료 비율이 40%를 넘으면 세액공제 등 인센티브에서 제외된다. 2030년 이후에는 비중국산 비율이 85%를 넘어야 한다. 여기에 중국 정부가 배터리 핵심 소재의 수출 제한 조치를 예고하면서 글로벌 자동차 및 배터리 업계의 공급망 불안은 커지고 있는 상황이다. 특히 중국 의존도가 높은 음극재 부문에서 공급선 다변화 필요성이 업계 안팎에서 부각하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

포스코퓨처엠은 포스코그룹과 함께 원료부터 소재 생산까지 전 과정에 이르는 독립된 공급망 내재화를 추진해왔다. 아프리카에서 흑연 원광을 수입해 전북 새만금 국가산업단지에 추진 중인 구형흑연 공장에서 중간소재로 가공하고, 세종 음극재 공장에서 완제품을 생산하는 체제를 구축 중이다. 새만금 구형흑연 공장은 2027년 가동을 목표로 하고 있다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계에

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기