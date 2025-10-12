中 "남중국해서 전자전 기만 성공"…적국 정찰기 속였다 주장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신형시스템, 주파수 해킹·가짜 표적 생성 가능

소형화·고출력 교란으로 전장 기동성 강화

중국 인민해방군(PLA) 전자전부대가 남중국해에서 신형 전자 교란 시스템을 이용해 외국 정찰기를 기만하는 데 성공했다고 주장했다.

중국 항공모함 랴오닝함과 산둥함 전단이 지난달 말 남중국해에서 훈련을 하고 있다. 신화 연합뉴스

12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 군사 전문지 병공과기(兵工科技) 9월호를 인용해 "중국군 차량 탑재형 교란 시스템이 작전 중 적국 항공기의 센서를 속이는 데 성공했다"고 보도했다.

이번 내용은 중국의 전자전 부대 운용 성과가 공식 매체를 통해 공개된 첫 사례로, 기술적 성과 과시와 함께 남중국해에서의 전력 시위를 병행한 것으로 풀이된다.

병공과기는 이번 작전의 시점과 대상국을 명시하지 않았으나, 신형 전자전 시스템이 최대 300㎞ 거리의 대형 선박 레이더 신호를 정밀 복제해 허위 표적을 만들어낼 수 있다고 설명했다.

잡지는 "이 시스템이 주요 적대국의 '주파수 지문'을 저장하고, 특정 장비의 전자기 신호를 자동 식별해 해킹할 수 있다"며 "이로써 가짜 표적 신호를 생성해 적 미사일이 실제 목표에서 수백 미터 빗나가게 된다"고 주장했다.

즉, 외국 정찰기가 중국의 전자 교란에 의해 존재하지 않는 항공모함이나 상륙함의 신호를 탐지했을 가능성을 시사한 셈이다.

"실제 없는 표적 생성…에너지 효율 50배↑, 작전 배치 시간 5분의 1"

보도에 따르면 이 시스템은 기존 교란 장비 50대의 출력을 1대로 구현할 수 있을 만큼 에너지 밀도가 높으며, 전개 시간도 과거의 5분의 1 수준으로 단축됐다.

또한 감청·탐지·스펙트럼 감시 기능을 단일 플랫폼에 통합해 신호 포착부터 전파 억제까지 수 초 안에 수행할 수 있다고 소개했다. 다중 대역 커버리지를 갖춰 레이더·통신·항법 등 여러 전자 신호를 동시에 교란할 수 있다는 설명도 덧붙였다.

시사병공과기는 지난달 3일 열린 전승절 80주년 열병식에서 이 교란 시스템이 처음 공개됐다고 전했다. 소형 지프 차량에 탑재된 형태로 등장해 기존 '컨테이너형 교란차량'을 대체할 차세대 모델로 평가받는다.

잡지는 "소형화된 전자전 플랫폼 덕분에 부대 기동성이 비약적으로 향상됐다"며 "대만해협과 남중국해에서 전략적 가치가 클 것"이라고 강조했다.





SCMP는 "중국이 전자전 능력을 노골적으로 공개한 것은 군사적 자신감을 과시하고, 남중국해 분쟁지역에서 미국 및 주변국에 경고 신호를 보낸 것"으로 분석했다.





김희윤 기자

