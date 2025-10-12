선주민·이주민 어울림 축제, ‘광산세계야시장’ 18일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19개국 공동체 참여…퍼레이드·토크쇼·골목여행

차 없는 거리에서 맛과 멋 나누는 밤 축제

광주 광산구가 선주민과 이주민이 함께 만드는 '2025 광산세계야시장'을 18일 월곡동 목련로 일대에서 연다. 행사는 오후 2시부터 10시까지 차 없는 거리로 꾸며 진행된다.

광주 광산구 청사.

12일 광산구에 따르면 올해 축제에는 베트남, 중국, 우즈베키스탄, 태국, 캄보디아, 인도, 터키 등 19개국 공동체가 참여한다. 세계 전통의상 퍼레이드, 아오자이 논라춤 등 문화 공연, 개그맨 김용명과 함께하는 파워공감 토크쇼, 고려인마을과 월곡시장을 돌아보는 '월곡골목여행' 등이 주요 프로그램이다.

현장에는 전통의상·세계놀이 체험공간과 빈백 힐링공간이 마련돼 체류형 축제 분위기를 조성한다. 음식 부스와 체험공간 80여 곳에서는 다회용기를 활용해 일회용품 없는 친환경 축제로 운영될 예정이다.





박병규 구청장은 "광산세계야시장은 선주민과 이주민이 함께 소통하고 화합하는 축제다"며 "광주를 대표하는 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

