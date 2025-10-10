인천시, 가을철 은행나무 열매 악취 민원 대응반 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 가을철 은행나무 열매로 인한 악취와 보행 불편을 해소하기 위해 11월까지 기동대응반을 운영한다.

시는 은행나무가 없는 옹진군을 제외한 9개 군·구에 기동대응반 97명을 배치해 은행 열매를 조기에 수확하고 낙과 청소를 할 계획이다. 각 군·구는 진동 수확기와 수거 망을 활용해 보행량이 많은 버스정류장, 횡단보도, 통학로, 전통시장 등을 중심으로 정비에 나선다.

시는 은행나무 열매의 중금속과 농약 등 오염도를 분석해 안전성을 확인한 뒤 기부하거나 폐기물로 처리할 예정이다.

진동수확기를 활용해 은행나무 열매를 채취하고 있다. 인천시

현재 인천지역 내 가로수는 약 23만주이며, 이 중 4만3726주(18.9%)가 은행나무다. 특히 바닥에 떨어진 은행나무 열매는 악취를 유발하고 보행시 안전사고의 주요 원인이 되고 있다.





인천시 관계자는 "은행 열매를 미리 채취해 악취로 인한 시민 불편을 최소화하고 쾌적한 보행 환경을 조성하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

