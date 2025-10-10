성남시, 맨발 황톳길 “폭신폭신”…10곳 흙 뒤집기 작업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'통기성 개선' 시민 만족도 높인다

5곳은 지붕에 비닐 씌워 겨울철에도 개방

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 11월 30일까지 맨발 황톳길 10곳에 대해 주 2회 로터리 작업을 시행한다.

성남시 율동공원 내 황톳길에서 로터리 작업(흙 뒤집기) 중이다. 성남시 제공

로터리 작업은 해당 관리기기로 황톳길 흙을 10~20㎝ 깊이까지 뒤집는 일이다.

황토의 통기성을 개선해 맨발로 황톳길을 걸을 때 부드럽고 폭신한 촉감을 더 하는 효과가 있다.

이를 위해 시는 1억6800만원을 들여 관리기(로터리 기기) 9대를 사들이고, 기존에 9명의 전문 인력 외에 7명을 추가로 채용했다.

이번 10곳 로터리 작업 대상 황톳길(길이)은 △위례공원 내 520m 구간 △희망대공원 내 440m 구간 △수진공원 내 525m 구간 △황송공원 내 340m 구간 △대원공원 내 400m 구간 △산성공원 내 210m 구간 △율동공원 내 740m 구간 △중앙공원 내 520m 구간 △화랑공원 내 350m 구간 △이매동 공공공지 내 420m 구간이다.

다른 1곳인 구미동 공공공지 내 750m 길이의 황톳길은 로터리 기기를 내년도에 추가 구매한 뒤 흙 뒤집기 작업을 한다.

이와 함께 필요시 황톳길에 마사토(굵은 모래)와 생 황토를 보충하고, 세족장은 시설을 수시로 점검한다.

성남시 황송공원 내 황톳길에서 로터리 작업(흙 뒤집기)을 진행하고 있다. 성남시 제공

지붕(벽면 개방형) 설치 구간이 있는 위례·희망대·황송·율동·중앙공원 등 5곳 황톳길은 비닐을 씌워 올겨울(12월 1일~2026년 3월 14일)에도 시민에 개방한다.





시 관계자는 "최근 시행한 현장 설문조사에서 일부 시민이 황톳길 건조 시 딱딱한 보행감과 비 온 뒤 미끄러움을 개선해 달라는 의견을 내 이번 로터리 작업을 추진하게 됐다"면서 "황톳길 이용에 관한 시민 만족도를 더욱 높이게 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

