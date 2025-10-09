경기도, 14일 킨텍스서 '5070 일자리박람회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기도일자리재단이 오는 14일 고양 킨텍스에서 '경기도 5070 일자리 박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 경기 북부권을 중심으로 열리며, 50~70대 중장년 구직자와 기업의 직접 연결을 통해 재취업 기회를 넓히는 자리다.

이날 행사에는 채용기업 100여곳과 유관기관 40곳이 참여해 현장에서 이력서 접수 및 면접을 진행한다.

구직자는 3000여명이 참여할 것으로 예상된다.

또한 커리어코칭, 이력서 컨설팅, 재무 상담 등 다양한 취업지원 서비스와 챗지피티(ChatGPT) 활용 이력서 작성, 최신 채용 트렌드 강연 등 특화 학습관 프로그램도 운영한다.

앞서 지난 7월 수원 메쎄에서 열린 남부권 박람회에는 4800여명이 참여했다.

경기도는 이번 북부권 박람회도 지역 고용 현안을 반영한 다양한 일자리 기회를 제공하며, 많은 구직자들의 참여가 이어질 것으로 기대하고 있다.

50~70대 구직자는 박람회 누리집(www.5070job.com) 또는 전화(1660-3352)를 통해 사전 신청할 수 있다.





정두석 경기도 경제실장은 "이번 박람회는 변화하는 고용환경 속에서 5070 세대가 다시 도전할 수 있는 기회를 마련하고, 지역 고용서비스와 기업을 직접 연결하는 소중한 플랫폼"이라며 "많은 중장년 구직자들이 현장을 찾아 실제 채용성과로 이어가길 기대한다"고 말했다.





