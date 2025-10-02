이동환 시장 "고양시 미래 이끌어 갈 공직자로 성장하도록 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, '2025년 채용 신규임용후보자 온보딩 교육'운영

9급 공채 합격자 132명 대상…공직 생활 적응 기본 역량 교육

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2025년도 지방공무원 9급 공채 시험 합격자 132명을 대상으로 '2025년 채용 신규임용후보자 온보딩 교육'을 고양인재교육원에서 두 차례(9월 22.~24일 / 9월 29일~10월 1일) 진행했다고 2일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 2025년도 지방공무원 9급 공채 시험 합격자 132명을 대상으로 '2025년 채용 신규임용후보자 온보딩 교육'을 진행하고 있다. 고양특례시 제공

'온보딩 교육'은 2025년도 공채 합격자(신규임용후보자)가 본격적으로 임용되기 전 조직 구성원으로서 빠르게 적응할 수 있는 기반을 마련하기 위한 교육으로, 공직가치 함양, 소통역량 향상, 공직 생활에 필요한 기본적인 행정 역량 습득을 목표로 설계됐다.

주요 교육 내용은 ▲고양특례시장과 소통의 시간(민선8기 시정운영 방향, 신규자의 포부와 생각 공유) ▲선배 공직자의 공직생활 적응 노하우 특강(공직생활 전반, 인사제도 및 공무원 복지 제도) ▲고양특례시 문화유산 탐방 ▲청렴 교육 ▲공문서 작성 ▲고양시에서 펼칠 나의 비전 ▲함께 일하고 싶은 신입 공무원 되기 교육 등이다.

이동환 고양특례시장은 신규임용후보자와 소통의 시간을 통해 "시민들의 삶 전반에 깊고 넓은 영향을 미치는 사람이 공직자"라며 "고양특례시의 미래를 이끌어나갈 신규임용후보자들이 장차 능력 있는 공직자로 성장할 수 있게 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





한편, 시는 '온보딩 교육'과 함께 임용 후 6개월 시점에서 신규자들의 조직적응 상태를 재점검하고 직무 몰입도를 향상시키기 위한 2차 교육인 '웰보딩 교육'(공직가치 리마인드, 회복탄력성 증진 등)을 통해 성장 단계별 체계적인 직장 교육을 운영해나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

