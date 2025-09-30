괌에서도 카카오택시 탄다…실시간 호출 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

택시 예약 이어 실시간 호출 서비스도

카카오모빌리티는 괌 현지에서도 카카오 T를 통해 실시간으로 택시를 호출할 수 있게 됐다고 30일 밝혔다. 외국인 관광객은 카카오모빌리티의 외국인 전용 글로벌 모빌리티 플랫폼 '케이라이드(k.ride)' 앱을 통해 같은 서비스를 이용할 수 있다.

이번 서비스 도입에 따라 카카오 T 이용자는 괌 현지에서 앱 내 '여행' 탭의 해외여행 메뉴에서, 케이라이드 이용자는 앱을 실행하면 괌 택시를 바로 호출할 수 있다.

카카오모빌리티는 괌 현지에서도 카카오 T를 통해 실시간으로 택시를 호출할 수 있게 됐다고 30일 밝혔다. 카카오모빌리티 제공

카카오 T와 케이라이드를 통해 제공되는 괌 택시 서비스는 사전 확정 요금제로 운영돼 요금을 미리 확인할 수 있다. 운영되는 차량은 최대 6인까지 탑승 가능하며 안심 보험 가입으로 사고 시 현지 치료비를 지원한다. 기사와 승객 간 대화를 실시간으로 번역하는 '메시지 자동 번역'이나 실시간 위치와 도착 예정 시간을 공유하는 '안심 메시지'도 지원한다.

괌 택시 사전 예약 서비스 역시 괌 현지뿐 아니라 해외 어디서든 신청할 수 있다. 공항 픽업 택시는 항공편 정보만 입력하면 비행기 도착 시간에 맞춰 택시 기사가 대기한다.

카카오모빌리티는 현지 최대 택시 브랜드 '미키택시 서비스'와 손잡고 2022년부터 카카오 T를 통해 괌에서 택시 예약과 공항 픽업 예약 서비스를 제공해왔다. 이번 실시간 택시 호출 서비스 제공은 카카오모빌리티가 괌 현지에서 글로벌 전용 택시기사 앱을 출시하면서 가능해졌다.

현재 카카오 T와 케이라이드는 한국을 비롯해 괌, 미국, 일본, 동남아, 유럽 등 전 세계 약 38개국에서 현지 차량 호출 서비스를 제공하고 있다. 카카오모빌리티는 향후 괌과 유사하게 모빌리티 인프라가 부족한 국가에서도 공급자 인프라 구축을 추진한다는 방침이다.





안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(CBO) 부사장은 "국내에서 검증된 기술과 운영 노하우를 해외 현지 공급 인프라에 직접 적용해 실시간 택시 호출을 제공한다는 점에서 의미가 크다"면서 "다가오는 추석 연휴에 괌을 찾는 국내외 여행객들이 택시 호출과 예약 서비스를 통해 현지에서도 편리하고 안전한 이동을 경험하시길 바란다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

