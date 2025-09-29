[오늘의신상]칼로리 줄였다…오뚜기, '저칼로리 현미·흑미 누룽지죽' 출시

현미·흑미와 경기 화성시 고품질 쌀 ‘수향미’로 구수
1인분 기준 열량은 80㎉, 일반 쌀밥의 4분의 1 수준
오뚜기는 라이트푸드 통합 브랜드 '라이트 앤 조이(LIGHT&JOY)'가 소용량 신제품 '저칼로리 현미누룽지죽'과 '흑미누룽지죽' 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.
이번 신제품은 최근 높아진 건강 관리와 체중 조절 수요를 반영해 기존 285g보다 가벼운 215g 소용량으로 개발됐다. 식사량을 줄이며 칼로리를 관리하려는 소비자들이 간편하게 즐길 수 있도록 선보였다.
저칼로리 누룽지죽 2종은 경기 화성산 고품질 쌀 '수향미(골든퀸3호 품종)'와 현미·흑미를 사용해 특유의 구수한 풍미를 살렸다. 1인분 기준 열량은 80㎉다. 식약처 식품영양성분 데이터 기준, 같은 양의 일반 쌀밥(약 357kcal) 대비 4분의 1 수준에 불과하다. 또한 전자레인지로 단 1분이면 완성돼 바쁜 아침에도 간편하게 한끼를 챙길 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
오뚜기 관계자는 "저칼로리 누룽지죽 2종은 식단 관리를 향한 소비자들의 니즈와 소용량·저칼로리 간편식 트렌드를 모두 담은 제품"이라며, "앞으로도 건강 트렌드를 반영한 신제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>