굴스비 시카고 연은 총재 "고용 안정적…금리 인하 서둘러선 안 돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 고용 둔화, 경기 침체 신호 아냐

노동 통계, 완만한 냉각으로 해석

'비둘기파 성향'(통화완화 선호) 인사로 꼽히는 오스틴 굴스비 미국 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 최근 고용 둔화를 경기 침체 신호로 과도하게 해석해선 안 된다며, 성급한 금리 인하는 경계해야 한다는 입장을 밝혔다.

AD

굴스비 총재는 24일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "인플레이션이 아마 일시적이고 곧 사라질 것이라는 가정 아래 많은 횟수의 금리 인하를 지나치게 앞당기는 데 불편함을 느낀다"고 말했다.

그는 많은 중서부 지역 기업이 여전히 인플레이션이 아직 통제되지 않았다는 점에 우려하고 있다고 덧붙였다.

미국 연방준비제도(Fed)는 지난 17일 기준금리를 기존 4.25~4.50%에서 4.00~4.25%로 0.25%포인트 내렸다. 5회 연속 동결 결정을 내린 후 9개월 만에 기준금리를 내린 것이다.

제롬 파월 Fed 의장은 기자회견에서 금리 인하 배경에 대해 "고용의 하강 위험이 증가하면서 (인플레이션 위험과 고용 위험 간) 균형이 바뀌었다"며 "따라서 우리는 이번 회의에서 좀 더 중립적인 정책 입장을 향해 또 다른 조처를 하는 게 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.

굴스비 총재는 시카고 연은이 여러 경제 보고서를 종합해 실시간 데이터를 생산하는 노동 통계들은 단지 완만한 냉각(mild cooling)을 보일 뿐 미국 경제가 급격한 둔화 국면에 접어들었다는 신호는 보이지 않는다고 판단했다.

그는 "고용 시장이 여전히 대체로 안정적이고 견조하다"며 4.3%라는 낮은 실업률과 노동시장 이직률은 트럼프 행정부의 이민 단속의 영향을 받는 비농업 부문 고용 데이터보다 더 긍정적인 그림을 그리고 있다고 말했다.





AD

굴스비 총재는 또 관세가 인플레이션에 미치는 영향은 단기적일 것이지만 인플레이션은 4년 반 동안 Fed의 2% 목표를 초과해왔으며 "이제 잘못된 방향으로 가고 있다"고 진단했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>