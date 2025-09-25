시흥시, 연꽃테마파크서 내달 25일 '가족과 함께 연근캐기' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 다음 달 25일 연꽃테마파크에서 가족 단위 참여자를 위한 체험행사 '곤충 잡고(GO), 연근 캐고(GO)'를 진행한다.

참가자들은 연꽃테마파크에 서식하는 곤충을 주제로 한 생태 교육과 지역 특산물인 연근 캐기를 직접 체험할 수 있다.

행사는 ▲곤충탐험대 ▲곤충 캘리그라피 ▲곤충 관찰체험 ▲밀랍랩 만들기 ▲힐링오일 만들기 등의 곤충 프로그램과 ▲연근 캐기 체험 ▲연 음식 체험 ▲연꽃다발 만들기 ▲연방꽃다말발 만들기 등 연 프로그램으로 구성된다.

가족 단위 참여자가 즐길 수 있는 다양한 체험 활동과 지역 농산물 판매 부스도 운영한다.





시는 2인 이상 가족 단위 125팀을 선착순으로 모집한다. 참가를 원하는 가족은 25일부터 다음 달 17일까지 행사 홍보물의 QR코드를 통해 신청하면 된다. 참가비는 성인 1만 원, 청소년 이하는 5000원이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

