하나카드, 트래블고 체크카드 플레이브 콜라보 이벤트

추첨 후 1만 명에게 플레이브 굿즈 제공

하나카드는 해외여행 서비스 트래블로그에 글로벌 브랜드 비자를 더한 '트래블고 체크카드'의 플레이브 한정판 디자인 출시 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

카드 사용 시 추첨을 통해 1만명에게 플레이브 전용 굿즈인 한정판 태닝 므메미무 러기지택(포카 포함)을 준다. 이외에도 시그니엘 호텔 숙박권 등 다양한 경품을 받을 수 있다.

트래블고 체크카드 플레이브 한정판 디자인에는 금융그룹 최초로 전면에 플레이브 멤버 모두 나오는 카드를 제공할 예정이다. 한정판 디자인은 3만명 한정 선착순으로 소진 시 조기 종료된다. 오는 25일 오전 10시부터 하나머니, 하나페이 애플리케이션에서 신청할 수 있다.

트래블고 체크카드는 국내 금융그룹 최초로 비자와 제휴해 출시한 첫 번째 트래블카드다. 58종 통화 무료 환전(환율 우대 100%), 해외 이용 수수료 면제, 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 혜택을 제공한다. 비자가 제공하는 혜택과 장점도 누릴 수 있다.





성영수 하나카드 사장은 "K팝 팬덤과 트래블고의 만남은 여행 콘텐츠의 확장성과 창의성을 보여주는 좋은 예"라며 "어느 때보다 K컬처에 대한 관심이 뜨거운 만큼 트래블고는 다양한 국내 결제 혜택부터 무료 환전, 수수료 없는 해외 결제까지 최상의 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

