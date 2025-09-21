[이번주 IPO]9월 넷째 주 수요예측·청약 일정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

이달(9월) 넷째 주에는 이노테크가 기관투자자 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆이노테크= 2013년 설립된 이노테크는 신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험장비 개발·제조에 특화된 '복합 신뢰성 환경시험 장비' 전문 기업이다. 복합 신뢰성 환경시험 장비는 전자제품과 부품이 온도·습도·진동·진공 등 가혹한 조건에서 성능 저하나 결함이 발생하는지를 검증하는 핵심 설비다. 해당 장비는 디스플레이, 반도체, 이차전지, 자동차 등 주요 산업에서 안정적 양산과 고품질 제품 출시에 필수적인 역할을 수행한다.





AD

총 176만주를 공모할 예정이다. 공모가 밴드는 1만2900~1만4700원이며, 이에 따른 총 공모금액은 227억~259억원 규모다. 수요예측은 오는 25일부터 10월1일까지이며, 일반 청약은 10월13~14일 양일간 진행 예정이다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>