SK이노베이션, LG전자와 'AI 데이터센터' 전력·냉각 잡는다

에너지-냉각 통합 솔루션 공동개발 MOU 체결

파일럿 프로젝트와 에너지 서비스 사업 등 추진

"양사 기술력 통합해 턴키 사업자로 자리매김"

SK이노베이션과 LG전자가 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 데이터센터 전력과 냉각을 동시에 최적화하는 사업에 나선다.

SK이노베이션은 전날인 17일 서울 종로구 서린빌딩에서 LG전자와 'AI 데이터센터 에너지-냉각 통합 솔루션' 공동 개발 및 사업화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 행사에는 김무환 SK이노베이션 에너지솔루션 사업단장과 이재성 LG전자 에너지솔루션사업본부장이 참석했다.

김무환 SK이노베이션 에너지설루션 사업단장(왼쪽)과 이재성 LG전자 ES사업본부장이 17일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 'AI 데이터센터 통합 에너지 솔루션' 공동 개발 및 사업화를 위한 양해각서(MOU) 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. SK이노베이션

양사는 국내외 데이터센터를 대상으로 파일럿 프로젝트를 실행하고 공동으로 연구개발(R&D)을 진행하며, 에너지 서비스(EaaS) 사업 등을 추진한다. 또 데이터센터 폐열 회수·활용 솔루션을 개발할 예정이다. 특히 협업 단계를 '공동 기술 협력'에서 '파일럿 실행', '상품화'로 확대해 나갈 방침이다.

협력 과정에서 LG전자는 ▲칩 직접냉각(DTC) 지원 장치 ▲수·공랭 인버터 칠러 ▲냉각 제어 솔루션 등 경쟁력을 갖춘 냉각 기술을 맡는다. SK이노베이션은 ▲AI 기반 데이터센터 에너지 관리 시스템(DCMS) ▲에너지저장장치(ESS)·연료전지 등 보조 전원 설계 ▲전력 피크 저감 솔루션 등을 제공해 전력 안정성과 효율을 높인다.

이재성 LG전자 본부장은 "에너지 비용까지 줄일 수 있는 통합 솔루션으로 글로벌 데이터센터 시장 경쟁력을 키우겠다"고 말했다. 김무환 SK이노베이션 단장도 "양사 기술력을 통합한 턴키(turn-key·완성형 통합 솔루션) 사업자로 자리매김해 AI 시대 에너지 경쟁력을 높일 것"이라고 강조했다.





한편 SK이노베이션은 지난 6월 싱가포르 데이터센터 기업 BDC와도 업무협약을 맺으며 통합 에너지 솔루션 기업으로 입지를 넓히고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

