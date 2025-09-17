[클릭 e종목]"네이버, 디즈니와 공동 플랫폼 개발…목표가 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 17일 네이버(NAVER)에 대해 "디즈니와 공동 플랫폼 개발을 발표하며 중요 변곡점에 진입했다"며 투자의견 매수, 목표주가 30만원을 유지했다.

이날 정호윤 한국투자증권 연구원은 "견조한 펀더멘털(기초체력)에도 '상승 동력이 없다'는 이유로 투자자들의 관심이 적었지만, 이번 웹툰과 디즈니의 협업은 중요 사업부에서 시장 지배력을 확대할 이벤트"라며 이같이 밝혔다.

네이버웹툰은 전날 디즈니와의 공동 플랫폼 개발을 발표했다. 새 플랫폼은 마블, 스타워즈, 픽사 등 디즈니가 보유한 3만5000편 이상의 만화들과 네이버웹툰의 일부 오리지널 시리즈 등을 통합해 제공한다. 디즈니는 IP(지식재산권)를 제공하고 네이버웹툰은 플랫폼의 개발 및 운영 등을 총괄하는 형태로 사업이 진행된다. 협업을 위해 디즈니는 웹툰 엔터테인먼트의 지분 2%를 인수할 예정이다.

AD

정 연구원은 "새 플랫폼 개발을 통해 다양한 곳에 흩어져 있던 디즈니의 만화 IP들이 한곳으로 모이게 될 예정"이라며 "새 플랫폼은 구독 기반의 비즈니스 모델로 기존 디즈니 플러스 가입자들과 마블 언리미티드의 구독자들은 모두 서비스를 자유롭게 이용할 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "네이버는 웹툰의 글로벌화라는 깃발 아래 야심 차게 해외 진출을 선언했지만, 미국 시장에서는 고전하고 있었다"며 "2023년 1분기 1억1900만명이었던 웹툰의 글로벌 월간활성이용자(MAU)는 올해 2분기엔 1억1000만명으로 오히려 소폭 감소했다"고 말했다.

이는 미국 시장에서 주류 문화로 올라가기에는 문화적인 장벽이 생각보다 강력했기 때문으로 분석됐다. 다만 최근 케이팝과 K드라마의 큰 흥행으로 한국 문화에 대한 서구권의 관심도가 전반적으로 크게 높아지고 있다.

정 연구원은 "이 시점에서 디즈니와의 협력 플랫폼 개발을 통해 자연스럽게 이용자들이 웹툰으로까지 유입될 수 있는 통로를 만드는 것은 웹툰이 미국 시장에서 위상이 높아질 새 기회가 될 것"이라고 기대했다.





AD

아울러 "하반기 커머스 수수료율 인상으로 영업이익 레벨업이 기대된다"며 "올해 실적 추정치 기준 주가수익비율(PER)은 18.8배로 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담 또한 적다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>