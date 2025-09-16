[클릭e종목]통신사 해킹사태로 주목받는 아이씨티케이

AD

SKT에 이어 KT에서도 해킹 사태가 발생했다. KT의 경우 소액이지만 실제 금전 피해가 발생했다. 16일 하나증권은 독자 기술로 보안 SoC(Security System-on-Chip) 및 소프트웨어 사업을 하는 아이씨티케이(ICTK)에 대해 최근 통신사 해킹 사태와 양자 기술 발달로 유리한 상황이 조성됐다며 투자의견 '매수'와 함께 목표주가 2만8000원을 유지했다.

이번 KT 해킹의 원인으로 개인이 소형 중계기를 설치해 통신망에 연결한 후 개인 정보를 탈취했다는 의혹이 제기되고 있다. 아이씨티케이의 VIA-PUF칩은 무허가 중계기를 원천적으로 차단할 수 있어 망 보안을 강화해준다. 모바일용으로 개발된 기존 VIA-PUF칩을 중계기에도 탑재하는 방식이다. 김홍식 하나증권 애널리스트는 "통신사 역시 VIA-PUF칩이 중계기 보안용으로 사용 가능하단 걸 인지해 ICTK와 논의 중인 것으로 알려졌다"며 "KT가 10만 대 이상 펨토셀을 보유 중이고, 전국 5G 중계기 수가 30만 대 이상인만큼 아이씨티케이 매출 기회가 될 것"이라고 분석했다. 아이씨티케이는 물리적으로 복제 불가능한 VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일 업체다.





한편 선진국을 중심으로 양자컴퓨터 연구개발이 활발해지고 있다. 양자컴퓨터는 기존 보안 체계를 순식간에 무력화시킬 수 있다는 우려가 나온다. 이에 아이씨티케이와 같은 양자암호 업체에 유리한 산업 생태계가 조성 중이다. 김 애널리스트는 "글로벌 빅테크향 공급이 확정되거나 이번 사태처럼 통신장비향 PUF칩의 유효성이 널리 입증되면 실적은 금방 늘어날 것"이라며 "양자암호가 필연적인 미래라면 미리 매수해 두는 것이 좋은 선택"이라고 분석했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

