"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

신규가입 이벤트 허점 노린 '꼼수' 확산

배민 "모든 비용 자사 부담, 업주 피해 없어"

배달 플랫폼 배달의민족(배민)이 신규 회원을 대상으로 치킨 프랜차이즈 1만5000원 할인 쿠폰을 배포하자, 탈퇴와 재가입을 반복해 사실상 쿠폰을 무제한으로 발급받는 이른바 '무한 주문 꼼수'가 온라인상에서 확산했다. 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 "7000원으로 치킨을 10번 시켜 먹었다" 등의 후기가 쏟아졌다.

신규 회원 할인 쿠폰 뿌리자…탈퇴→재가입 반복 '꼼수'

누리꾼들이 배민을 통해 특정 치킨 브랜드에서 총 7000원에 10번 배달 주문을 했다며 올린 인증샷. 온라인 커뮤니티 캡처

앞서 배민은 최근 플랫폼 신규 가입자 대상으로 치킨 브랜드 BBQ와 처갓집양념치킨 1만5000원 할인 쿠폰을 배포했다. 최소 주문금액이 1만6000원인 매장에서 1만6000원어치를 주문하고 1만5000원 할인 쿠폰을 적용하면 1000원에 시켜 먹을 수 있는 셈이다. 탈퇴 후 재가입을 반복하면 해당 이벤트를 계속 이용할 수 있다는 사실이 알려지면서 쿠폰을 이용해 치킨과 콜라 등을 다량 주문하는 사례가 속출했다. 치킨 한 마리 가격은 2만원을 넘더라도 치킨 반 마리에 다른 사이드 메뉴를 시키는 등 방법으로 1만6000원을 맞출 수 있다.

치킨·콜라를 사실상 공짜에 가까운 가격에 배달시켜 먹는 게 가능하다는 소문은 전날 한 배달 기사가 올린 사진 한 장이 빠르게 퍼지면서 본격적으로 확산하기 시작했다. 해당 배달 기사는 서울의 한 가정집에 콜라 배달을 갔다가 이미 현관문 앞을 넘어 복도까지 가득 쌓여 있는 콜라가 담긴 봉지들을 보고는 무슨 일인지 의아해하며 배달 기사들이 모인 커뮤니티에 사진을 찍어 올렸다. 이후 '무제한 쿠폰' 소식은 SNS와 각종 온라인 커뮤니티로 빠르게 번졌고, 이용자들이 대거 몰리면서 주문 대란이 발생했다.

"7000원에 치킨 10번 시켰다" 인증…쿠폰 되팔이까지

실제 배민 측이 배포한 쿠폰. 배달의 민족 캡처

온라인상에는 이런 방법으로 며칠 동안 먹을 치킨을 미리 주문했다는 후기가 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 "마침 집 앞에 최소 주문 1만6000원 매장이 있어서 7000원에 치킨 10번 시켜 먹었다"며 치킨 상자가 수북이 쌓인 인증샷을 남겼다. 이 누리꾼은 가입 시 주는 3000원 상당의 포인트를 사용해 10번 주문에 총 7000원만 썼다고 설명했다. 치킨의 경우 장기간 보관이 어렵기에 최소 주문금액에 맞춰 콜라만 배달시키는 사례도 발생하고 있는 것으로 알려졌다. 심지어 할인 쿠폰을 되파는 수법도 등장했다. 중고거래 플랫폼에는 "배민 쿠폰으로 대신 주문해드려요" "쿠폰 코드 팝니다" 등의 글이 연이어 올라왔다.

치킨 대란 관련해 문제의 쿠폰을 반복 사용하는 것이 시스템 악용인지 아니면 '본인 인증 기준 1일 999회 발급 가능하다'는 안내에 따른 정당한 사용인지를 두고 네티즌들의 갑론을박도 펼쳐지고 있다. 대다수의 누리꾼은 "우리나라 맞냐" "돈이 없는 게 거지가 아니라 이런 게 진짜 거지 아닌가?" "너무 심하다" "콜라 되팔아봐야 최저시급도 안 나올 텐데" "사람들이 정도를 모른다" "한국인인 게 부끄러울 지경" 등 비판적인 반응을 보였다.





배민 "업주 피해 없어, 조치 완료"

배민 측은 현재 순수 신규가입자만 쿠폰을 받을 수 있도록 조치한 상황이다. 관계자는 "쿠폰 발급 시 어뷰징 방지 설정이 되지 않아 발생한 해프닝"이라며 "실제 관련 주문 건은 많지 않은 것으로 파악된다. 비용을 모두 배민이 부담하는 이벤트로, 업주분들이 피해를 입지는 않았다"고 설명했다.





