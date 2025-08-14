이 대통령, 15일 외교사절·국제기구대표와 청와대 만찬

이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 국내 상주 외교사절 및 국제기구 대표들과 만찬을 갖는다.
강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "총 117개 상주공관 대사 및 30개 국제기구 대표 주한 외교단 전체를 초청한 첫 외교단 행사"라고 설명했다. 행사에는 주한외교단 외에도 이 대통령이 파견한 특사단장, 국회 외교통일위원회 위원, 관계부처 장관, 경제단체장을 포함해 171명이 참석한다.
행사는 리셉션, 이 대통령의 만찬사, 만찬, 김진아 외교부 2차관의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 진행 상황 소개, 주한대사 소감으로 진행된다. 이 대통령은 만찬사를 통해 주한외교단에 양국 간 소통과 길목을 지키는 가교 역할을 당부하고 국민주권정부의 국익 중심외교 기치를 설명할 예정이라고 강 대변인은 전했다.
이 대통령이 주한 외교단을 만나는 것은 취임 후 처음이다. 강 대변인은 "만찬은 전례에 비해 훨씬 빠른 시기인 취임 2개월 만에 진행된 상견례 행사"라면서 "대한민국 외교가 본 궤도에 복귀했음을 대내외에 알리는 한편 주한 외교단과의 소통의 장이 될 것"이라고 밝혔다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
