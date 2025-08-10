본문 바로가기
생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이

구나리기자

입력2025.08.10 20:17

수정2025.08.10 20:20

세르비아 장관 쓰러져 병원 이송…뇌졸중 진단
골든타임 3시간…증상 있으면 바로 병원 가야

세르비아 장관이 생방송에 출연해 인터뷰하던 도중 말을 더듬고 안면이 마비되는 증상이 나타나는 장면이 송출됐다. 병원으로 이송된 그는 뇌졸중 진단을 받았다.


생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이 다르코 글리시치 세르이바 공공투자부 장관은 전날 한 생방송 뉴스 프로그램에 출연해 진행자들과 인터뷰를 하던 도중 돌연 말이 어눌해지고 말을 더듬기 시작했다. 당시 모습이 담긴 영상을 보면 글리시치 장관은 헛기침을 한 뒤 말을 이어가려 노력했지만, 말은 더 어눌해졌다. 얼굴에는 편마비가 온 듯 왼쪽 눈을 찡그렸다. 결국 그는 뇌졸중 진단을 받았다. 가제타 익스프레스
지난 6일(현지시간) 발칸반도 소식을 전하는 가제타 익스프레스와 세르비아 언론 '브렘' 등에 따르면 다르코 글리시치 세르비아 공공투자부 장관은 전날 한 생방송 뉴스 프로그램에 출연해 진행자들과 인터뷰하던 도중 돌연 말이 어눌해지고 말을 더듬기 시작했다. 당시 모습이 담긴 영상을 보면 글리시치 장관은 헛기침한 뒤 말을 이어가려 노력했지만, 말은 더 어눌해졌다. 얼굴에는 편마비가 온 듯 왼쪽 눈을 찡그렸다.


결국 생방송은 중단됐고, 글리시치 장관은 이후 의식을 잃고 병원으로 응급 이송됐다. 뇌졸중 진단을 받고 응급 수술을 받았지만, 글리시치 장관은 위중한 상태에 빠진 것으로 전해졌다.


즐라티보르 론차르 세르비아 보건부 장관은 "혈전과 출혈이 복합적으로 작용해 힘겨운 수술을 거쳤다"면서 "그는 현재 심각한 상태에 있으며 향후 24시간이 중요하다'라고 설명했다.


뇌졸중은 뇌에 혈액을 공급하는 혈관이 막히거나(허혈성 뇌졸중) 터지면서(출혈성 뇌졸중) 뇌에 손상이 생겨 나타나는 신경학적 이상을 의미한다. 뇌졸중의 대표적인 증상으로는 ▲한쪽 팔이나 다리에 마비가 오거나 저리고 감각이 없어지는 '편측마비' ▲말이 어눌해지거나 상대방의 말을 이해하지 못하는 '언어장애' ▲한쪽 눈이 보이지 않거나 하나의 사물이 두 개로 보이는 '시각장애' ▲번개나 망치로 맞은 듯한 극심한 두통 및 어지럼증 등이 있다. 해당 증상이 몇 분 내지 몇 시간 안에 저절로 좋아지는 경우도 있는데, 이 경우에도 재발의 위험이 있기 때문에 즉시 병원으로 가는 것이 좋다.


이런 증상은 글리시치 장관처럼 갑작스럽게 나타나는데, 시간과의 싸움이 중요하다. 뇌졸중이 의심되면 지체하지 말고 즉시 병원을 찾아야 한다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 뇌졸중 치료 골든 타임은 3시간으로 그 안에 병원에 도착하게 되면 정맥 내로 막힌 혈관을 뚫어줄 수 있는 혈전용해제를 투여할 수 있다. 빨리 혈전용해제를 넣어 막힌 혈관을 뚫거나 동맥에서 직접 혈전을 제거하는 수술을 받으면 정상 생활로 돌아갈 수 있다. 장애가 남았다고 하더라도 조기 재활 치료로 후유증을 최소화할 수 있다.


한편 글리시치 장관은 세르비아 집권 여당인 진보당의 집행위원장을 겸하고 있으며, 알렉산드르 부치치 대통령의 측근이다. 부치치 대통령은 자신의 사회관계망 서비스(SNS)에 글리시치 장관과 함께 찍은 사진을 올리며 응원했다. 또 영상 메시지를 통해 "글리시치 장관은 괜찮아졌다. 걱정해주셔서 감사하다"라고 전했다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"