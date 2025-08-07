[인사] 전남도교육청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

◇초등 교장 승진

▲여수서초 김영수 ▲여수여문초 송미정 ▲여수남산초 윤지용 ▲여남초 유현옥 ▲거문초 문현선 ▲월등초 정향란 ▲창촌초 이희근 ▲월산초 박명자 ▲고달초 조형아 ▲풍양초 박정아 ▲문덕초 박인주 ▲회천초 민순자 ▲아산초 양형식 ▲관산남초 이은자 ▲군동초 박상일 ▲신전초 이종화 ▲옥천초 윤진심 ▲청계북초 장기중 ▲손불초 기미언 ▲손불서초 김위 ▲신광초 나미정 ▲영광초 박용훈 ▲홍농초 오광성 ▲대마초 류영미 ▲묘량중앙초 신숙희 ▲신지동초 김용근 ▲금일초 주선혁 ▲생영초 김옥수 ▲청산초 주행태 ▲소안초 곽충섭 ▲금성초 김현석 ▲조도초 박병보 ▲가거도초 김정욱 ▲압해동초 김성옥 ▲압해서초 이병곤

◇초등 교육전문직원 → 교장 전직 ▲순천율산초 이경애 ▲영강초 한창수 ▲라온초 노명숙

◇초등 교장 중임

▲목포북교초 김정란 ▲목포유달초 조민철 ▲목포상동초 김영완 ▲목포부영초 김영섭 ▲목포석현초 김형태 ▲여수좌수영초 정원중 ▲동명초 김훈희 ▲황전초 박진화 ▲순천왕운초 정유미 ▲반남초 강진순 ▲청천초 김시중 ▲화순제일초 이도명 ▲도곡중앙초 하병수 ▲사평초 양미순 ▲계곡초 박은미 ▲도포초 김길용 ▲일로동초 고영운 ▲삼향동초 이순희 ▲나산초 성낙경 ▲사창초 유광이 ▲북일초 신영심 ▲약수초 임영희 ▲지산초 최봉아

◇초등 교장 전보

▲목포연산초 하영일 ▲목포항도초 김형만 ▲목포백련초 한춘희 ▲여수남초 배향란 ▲소호초 박현숙 ▲순천삼산초 조계정 ▲순천연향초 장용철 ▲해룡초 김형조 ▲주암초 홍명환 ▲양산초 조윤자 ▲왕곡초 유광철 ▲금천초 조상철 ▲다도초 이재운 ▲옥곡초 윤미숙 ▲수북초 김윤필 ▲한재초 정월선 ▲삼기초 임요섭 ▲옥과초 강미다 ▲입면초 오경희 ▲오산초 정성룡 ▲미력초 안미란 ▲천태초 박용우 ▲해남동초 조현길 ▲산이초 서정철 ▲학산초 윤미정 ▲삼호중앙초 박문규 ▲용당초 박대진 ▲삼향초 최정아 ▲해보초 신미경 ▲법성포초 서경숙 ▲압해초 김선옥

◇초등 공모교장 → 교장 ▲광양중마초 강승현 ▲계산초 허진 ▲현산초 이선종 ▲시종초 조태희 ▲동화초 정공순

◇초등 공모교장 ▲점암초 김병훈 ▲영남초 유미정 ▲현경북초 이선희 ▲진도서초 박현미

◇유치원 원장 승진 ▲완도유 문수강

◇유치원 원장 중임 ▲목포서부유 류경 ▲순천율산유 김숙희 ▲오룡유 김숙희

◇유치원 원장 전보 ▲송현유 윤희숙

◇초등 장학관ㆍ교육연구관

▲민주생활교육과장 김광식 ▲담양교육지원청 교육장 김진홍 ▲곡성교육지원청 교육장 심치숙 ▲구례교육지원청 교육장 김유동 ▲보성교육지원청 교육장 김호범 ▲ 유초등교육과 한혜경 ▲민주생활교육과 박유경 ▲학생교육문화회관 기획운영부장 김재현 ▲창의융합교육원 창의교육부장 박장규 ▲여수교육지원청 교육지원과장 윤양석 ▲나주교육지원청 교육지원과장 김갑용 ▲영암교육지원청 교육지원과장 김영재 ▲함평교육지원청 교육지원과장 박유미 ▲함평교육지원청 학교종합지원센터장 오금주

◇유·초등교원 → 교육전문직원

▲중등교육과 조한나 ▲목포교육지원청 성정은 ▲목포교육지원청 김미소 ▲고흥교육지원청 강갑준 ▲해남교육지원청 고남호 ▲해남교육지원청 서준형

◇유·초등 교육전문직원 전보ㆍ전직

▲글로컬미래교육과 이도신 ▲노사안전과 정부선 ▲유초등교육과 김명숙 ▲유초등교육과 유광준 ▲유초등교육과 이송이 ▲유초등교육과 한은미 ▲교육연구정보원 김경란 ▲교육연수원 김광해 ▲유아교육진흥원 남경아 ▲목포교육지원청 홍현성 ▲순천교육지원청 한정수 ▲곡성교육지원청 김재정 ▲무안교육지원청 정호진 ▲함평교육지원청 박준모

◇중등 교장 승진

▲목포청호중 김종태 ▲목포옥암중 배세현 ▲순천팔마중 윤경희 ▲순천승남중 문혜숙 ▲나주문평중 김태임 ▲광양진월중 고양순 ▲광양다압중 이선례 ▲고흥중 최광선 ▲고흥여중 오화영 ▲고흥과역중 이규정 ▲장흥향원중 유환수 ▲강진중 강성복 ▲강진여중 전미경 ▲강진대구중 윤진숙 ▲송지중 이수용 ▲황산중 김경숙 ▲우수영중 윤선영 ▲영암도포중 진미경 ▲함평여중 이승규 ▲함평손불중 안병철 ▲금당중 정순승 ▲금일중 이영신 ▲진도군내중 정성일 ▲자은중 김만철 ▲비금중 김종옥 ▲암태중 지선근 ▲순천팔마고 이길종 ▲곡성고 이웅 ▲녹동고 임재빈 ▲고흥산업과학고 고경수 ▲법성고 윤경순 ▲노화고 강병배 ▲지명고 노석봉 ▲신안해양과학고 박철남

◇중등 교육전문직원 → 교장 전직

▲화양중 류예승 ▲화순제일중 정라원 ▲삼호중 이경금 ▲장성여중 김정희 ▲여수충무고 양건우 ▲나주상고 이동훈

◇중등 교장 중임

▲여선중 민경희 ▲나주다시중 김근화 ▲나주반남중 이미향 ▲담양중 박용권 ▲한재중 양사라 ▲강진작천중 장성민 ▲함평월야중 김미숙 ▲목포제일여고 서영길 ▲순천복성고 강종수 ▲전남미용고 신자경

◇중등 교장 전보

▲충덕중 김승현 ▲순천동산중 황구근 ▲순천향림중 차광준 ▲동광양중 김병순 ▲구림중 배은수 ▲무안청계중 김노관 ▲오룡중 채형렬 ▲함평중 김갑수 ▲광양여고 이소영

◇중등 공모교장 → 교장 ▲순천풍덕중 오민영 ▲고흥도덕중 조경익 ▲순천고 이문재 ▲벌교상고 정태원 ▲성전고 김영일

◇중등 공모교장 ▲한국바둑고 김길곤 ▲한국항만물류고 박용수 ▲전남생명과학고 김일식 ▲남악고 김종국

◇중등 장학관ㆍ교육연구관

▲학생교육원장 김창근 ▲해남교육장 조연주 ▲정책기획과 조기성 ▲중등교육과 고은영 ▲진로교육과 박기영 ▲진로교육과 정구종 ▲민주생활교육과 주성욱 ▲교육연구정보원 교육연구과장 송석현 ▲교육정책연구소장 안병모 ▲국제교육원 국제교육부장 김태화 ▲순천교육지원청 교육지원과장 황태식 ▲화순교육지원청 교육지원과장 정미경 ▲담양교육지원청 학교종합지원센터장 최현민

◇중등 교원 → 교육전문직원

▲감사관 양진규 ▲글로컬미래교육과 정은미 ▲학령인구정책과 정지희 ▲중등교육과 이미숙 ▲안전체험학습장 김소영 ▲목포교육지원청 송재현 ▲나주교육지원청 김미자 ▲영암교육지원청 이세호 ▲영광교육지원청 서윤아 ▲완도교육지원청 김지영 ▲완도교육지원청 최민지

◇중등 교육전문직원 전보ㆍ전직





▲중등교육과 강종구 ▲중등교육과 김철승 ▲중등교육과 박경선 ▲진로교육과 김종성 ▲진로교육과 김태연 ▲진로교육과 이영아 ▲교육연구정보원 장해영 ▲교육연수원 정옥희 ▲교육연수원 정지영 ▲나로도학생수련장 이상호 ▲학생교육문화회관 최정현 ▲국제교육원 이현정 ▲여수교육지원청 임유정 ▲구례교육지원청 이지영 ▲화순교육지원청 정방순 ▲무안교육지원청 박정원 ▲장성교육지원청 박신영 ▲장성교육지원청 백경희





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

