100년 만에 첫 '후궁' 둔 태국 국왕…26세 연하 아내와 초호화 '생일잔치'

'사생활 논란' 태국 국왕…성대한 생일잔치 열려

27일(현지시간) 태국 방콕 차오프라야강에서 마하 와찌랄롱꼰(왼쪽) 국왕의 72세 생일을 기념하는 왕실 바지선 행사가 열리고 있다. 와찌랄롱꼰 국왕 옆은 수티다(46) 왕비. [사진출처=방콕 AP/연합뉴스]

문란한 사생활로 논란을 빚어온 태국 국왕 마하 와치랄롱꼰(72)의 생일을 기념하는 성대한 잔치가 열렸다.

27일(현지시각) 태국 방콕 차오프라야강에는 황금으로 꾸며진 화려한 왕실 바지선과 수십 대의 전통 바지선이 등장했다. 수판나홍, 나라이 송 수반, 아난타나카랏, 아넥찯부총 등 주요 왕실 바지선에는 국왕을 포함해 수티다 왕비, 시리반나바리 나리라타나 공주와 디팡콘 라스미조티 왕자 등이 몸을 실었다.

태국 해군 2200명이 조타수로 참여한 황금빛 바지선 행렬은 태국의 오랜 역사를 가진 의식으로서 국가적으로 상서로운 일이 있을 때만 제한적으로 열린다. 이번 의식은 2019년 대관식과 지난 10월 왕실 승복 헌납식에 이어 와치랄롱꼰 국왕 통치 기간 중 세 번째로 진행됐다.

이날 특히 눈길을 끈 것은 국왕 옆에 자리한 4번째 부인 수티다 왕비다. 여성 편력으로 유명한 와치랄롱꼰 국왕은 3차례 이혼 후 수티다 왕비와 지난 2019년 결혼했다. 하지만 와치랄롱꼰 국왕은 수티다 왕비와 네 번째 결혼식을 치르고 나서 두 달 뒤, 33세 연하 후궁 시니낫에 배우자라는 명칭을 붙이고 존재를 공식적으로 알렸다. 후궁을 둔 태국 국왕은 약 100년 만에 처음이다.

2016년 12월 왕위에 오른 와찌랄롱꼰 국왕은 복잡한 사생활과 사치스러운 행보, 외국 생활 등으로 논란을 빚어 왔다. 과거 세 번째 부인을 반라로 만든 채 애완견 생일파티를 벌인 동영상으로 파문을 일으키는가 하면, 2017년에는 배꼽티 차림에 문신 판박이를 붙이고 한 여성과 독일 쇼핑몰을 돌아다니다 카메라에 찍혀 비난 여론에 부딪히기도 했다.

당시 현지 누리꾼들은 '왜 우리에게 국왕이 필요한가'(#why do we need a king)라는 해시태그 달기 운동을 전개하며 분노를 표했고 해당 해시태그는 100만번 이상 공유됐다. 또 사회관계망서비스(SNS)에 만들어진 군주제 반대 그룹에 수십만명이 가입하기도 했다.





