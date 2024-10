"연초 그리고 이때 노리세요"…'1년 500번 당첨' 1억 번 경품여왕

"받았던 상품 중 가장 비싼 건 자동차"

그간 획득한 총 상금 약 1억 원

"근면함이 가장 중요"

일본의 한 여성이 1년간 복권, 경품 등 추첨에 500번 당첨됐다고 밝혔다. [출처=SCMP 보도자료]

1년간 경품에 무려 500번 당첨돼 1억원에 달하는 상품을 받은 일본 여성이 화제를 모으고 있다.

7일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "카나에 히라야마라는 여성이 1년간 500건의 경품 추첨에 당첨돼 총 약 7만 달러(9300만원)의 상금을 받아 '행운의 여왕'이란 별명을 얻었다"고 보도했다. 내용에 따르면 카나에는 최근 TV 프로그램 'I Will Make You Happy: The Queen Teaches You Winning Techniques'(내가 널 행복하게 해줄게: 여왕은 당신에게 승리하는 기술을 가르친다)에 출연해 "집에 있는 가정용품의 절반 이상이 복권이나 경품 등에 당첨돼 받은 상품들"이라고 밝혔다.

실제로 일본 기업들은 고객 유치를 위한 마케팅 수단으로 경품 추첨을 자주 활용하는 것으로 알려졌다. 그는 "7만엔(63만원) 상당의 오븐과 10만엔(90만원) 상당의 정수기를 비롯해 냄비, 머그잔, 도시락, 간식, 요가 공, 장난감 등을 경품으로 마련했다"며 "현재까지 받은 상품 중 가장 비싼 물건은 400만엔(3600만원) 상당의 자동차"라고 설명했다. 카나에는 자신의 '당첨 신화'와 함께 추첨에 잘 당첨될 수 있는 비결도 공개했다. 그는 먼저 "직원의 관심을 더욱 끌기 위해 마감일 직전에 이름을 등록하는 것이 중요하다"며 "대부분 수동으로 당첨자를 선정하기 때문에 주최자가 여러분의 이름을 빨리 볼수록 유리해진다"고 말했다.

또한 "연초와 연말에는 참가자가 적으므로 이때 추첨에 참여해야 당첨 확률이 커진다"고 타이밍의 중요성을 언급했다. 특히 카나에는 근면함을 가장 중요한 자질로 꼽으며 "매일 오전 6시에 기상해 가족을 위해 아침 식사를 준비한 후, 다양한 추첨에 참여하기 위해 새롭게 업데이트된 이벤트를 꼼꼼히 조사해 노트에 작성한다"고 밝혔다. 그러면서 "추첨에 참여하거나 준비하기 위해 매일 평균 4시간가량을 할애한다"고 강조했다.





정예원 인턴기자 ywjung@asiae.co.kr

