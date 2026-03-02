李, 트럼프·김정은 만났던 호텔서 "한반도 평화 노력 지지 믿는다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 2일 싱가포르 카펠라 호텔에서 열린 국빈방문 공식만찬에서 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과 건배하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일(현지시간) 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과의 국빈 만찬에서 "남북 간 대화의 장을 열고 한반도 평화의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부의 노력에 전폭적 지지를 계속 보내주실 것으로 믿는다"고 말했다.

이 대통령은 이날 센토사섬 카펠라 호텔에서 타르만 대통령과 국빈만찬을 가졌다. 카펠라 호텔은 2018년 6월 12일 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 1차 북미 정상회담을 가졌던 장소다.

이 대통령은 만찬사에서 "이곳은 서로 입장이 다른 국가들과 신뢰와 존중에 기반한 우호적 관계를 유지해 온 싱가포르 외교의 '평화 리더십'을 상징하는 장소"라며 "오늘 만찬이 더욱 뜻깊게 다가온다"고 평가했다.

이어 이 대통령은 "싱가포르와 대한민국은 디지털 연결성과 기술 혁신을 통한 새로운 번영의 길에서 서로 필요하다"면서 "양국이 미래를 선도하는 혁신 강국이자 책임 있는 중견국으로서 혁신적이고 개방적이며 포용적인 국제 질서를 함께 지켜나가길 바란다"고 강조했다.





타르만 대통령은 건배사에서 한국 문화와 콘텐츠를 직접 언급했다. 타르만 대통령은 자신을 "음식에 남다른 애정을 가진 사람"이라고 소개하며 한국의 넷플릭스 예능 '흑백요리사'의 팬임을 밝혔다. 또 오는 12월 싱가포르 공연을 앞둔 방탄소년단(BTS)과 관련해 "멤버들의 병역 이행에 각별한 관심을 가지고 있다"고 말하자 참석자들 사이에서 웃음이 나오기도 했다.





