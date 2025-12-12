李대통령 "누리호 매년 발사…국가 재정 부담해서라도 산업 생태계 지켜야"(종합2보)

"2027~31년 발사 공백 우려…민간 수요 없으면 정부가 책임"
달 착륙선 지연·우주청 입지 '질타'…GD 홍보대사 위촉엔 "나 유인하나" 농담도
이재명 대통령이 12일 세종에서 열린 과학기술정보통신부·우주항공청·방송통신위원회·개인정보보호위원회 합동 업무보고에서 매년 누리호 발사를 적극 지원하겠다는 강력한 의지를 밝혔다.
이 대통령은 이날 "2027년부터 2031년까지 발사 계획이 없어서 그사이 발사체 성공률을 높여야 상업화가 가능하지 않냐"며 "1년에 하나씩은 발사체를 발사할 수 있어야 하는데 민간에서 (발사) 수요가 없다면 부족한 비용은 국가에서 재정적으로 부담해야 하지 않나"라고 말했다.
한국형 발사체 누리호(KSLV-II)와 차세대 발사체 개발 사이의 기간(2029~2032년) 동안 발생할 수 있는 이른바 '발사 공백'을 정부 주도로 메우겠다는 확약을 한 셈이다. 이 대통령은 "지금부터 예측 가능하게 하려면 최대한 빨리 (매년 발사를) 하는 것으로 확정하자"며 "그냥 (추가 발사를) 한다고 확신하고 투자 준비를 하라고 해달라"고 주문했다.
이 대통령은 발사체 산업 생태계 유지를 위한 '예측 가능성'을 거듭 강조했다. 하정우 대통령실 AI미래기획수석이 "발사체를 1년에 한 번씩 쏘면 소·부·장(소재·부품·장비) 기업들도 투자를 하고 매출이 일어나 생태계가 유지된다"고 제언하자, 이 대통령은 이에 공감하며 "최악의 경우를 대비해 손해는 정부가 책임져 준다, 준비하고 가자라고 하는 게 중요하다"고 화답했다.
누리호의 신뢰도 확보를 위한 반복 발사의 필요성도 논의됐다. 윤영빈 우주항공청장이 "현재 누리호 성공률은 75%(4회 중 3회 성공)로 수출을 위해서는 90% 이상의 신뢰도가 필요하다"고 보고하자, 이 대통령은 "5번 쏴서 4번 성공하면 80%가 되고, 매년 발사해 성공률을 높여야 한다"며 "회당 1200억원 수준인 발사 비용은 (산업 육성 측면에서) 크지 않은 금액"이라고 덧붙였다.
"달 착륙선 2032년은 너무 늦어"…우주청 입지 효율성도 도마
이날 업무보고에서는 우주청의 달 탐사 로드맵과 입지 문제에 대한 대통령의 날카로운 지적도 이어졌다.
우주청은 2029년 누리호와 궤도수송선을 활용해 달 통신 궤도선을 먼저 보내고, 2032년 차세대 발사체로 달 착륙선을 보내겠다는 계획을 보고했다. 이에 대해 이 대통령은 "남들은 달에 사람도 보내는 시대인데, 달 착륙선을 2032년에야 보낸다는 것은 너무 늦은 감이 있지 않나"라고 지적했다.
이에 윤 청장은 "늦은 감이 있지만, 자국 발사체를 이용해 완전한 우리 기술로 착륙선을 보낸다는 데 의의가 있다"고 설명했다. 또한 2029년 선행 발사될 궤도선에 대해서는 "달 뒷면이나 극지방에 착륙선이 갔을 때 지구와의 통신이 끊기지 않도록 중계 역할을 하는 필수적인 위성"이라고 덧붙였다.
우주청의 지리적 입지에 대한 질타도 있었다. 이 대통령은 "우주청 본청은 경남 사천에 있는데, 항우연이나 천문연 등 핵심 연구기관은 여전히 대전에 남아 있다"며 "행정 인력만 사천에 가서 무엇을 하나, 비효율적인 것 아니냐"고 꼬집었다. 윤 청장은 "사천 본청은 정책 수립과 산업 육성 인력이 주축이고, 연구 인력은 대전에서 R&D에 집중하는 구조"라고 해명했다.
지드래곤 홍보대사 위촉…내년 우주청 예산 1조 시대
한편, 이날 보고에서는 가수 지드래곤(G-DRAGON)의 우주청 홍보대사 위촉 사실이 공개돼 화기애애한 분위기가 연출되기도 했다.
노경원 우주청 차장이 "지드래곤이 홍보대사를 맡기로 했다. 대통령께서 나로우주센터 등을 방문해 직접 위촉장을 수여해주시면 큰 힘이 될 것"이라고 요청하자, 이 대통령은 "지드래곤을 만날 수 있게 해주겠다고 나를 유인하는 것이냐"며 농담을 던진 뒤 "가야겠다"고 화답해 참석자들의 웃음을 자아냈다.
우주청은 이번 업무보고를 기점으로 2026년 예산 1조원 시대를 열고 ▲누리호 5차 발사 및 초소형 군집위성 다중사출 입증 ▲차세대 발사체 예비설계 착수 ▲재사용 발사체 기술 확보 등 '우주항공 5대 강국' 도약을 위한 핵심 과제를 본격 추진한다는 방침이다.
