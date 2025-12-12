본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"일본서 또 나라 망신"…기준치 6배 만취하고선 "운전 했지만 술 안마셨다"

방제일기자

입력2025.12.12 09:34

시계아이콘01분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

비틀거리며 주행하다 현행범으로 체포
경찰서 "술 안 마셨다"며 혐의 부인

일본에서 음주운전 기준치의 6배나 되는 술을 마시고 운전대를 잡은 40대 한국인이 현지 경찰에 검거됐다. 지난 10일 일본 규슈아사히방송은 현지 경찰이 후쿠오카시의 회사 임원인 40대 이 모 씨를 음주운전 혐의로 현행범 체포했다고 보도했다. 이 씨는 이날 오전 3시 30분께 후쿠오카시 하카타구의 한 도로에서 음주운전 혈중알코올농도 기준치의 6배에 가까운 술을 마신 채 운전한 혐의를 받는다. 당시 순찰 중이던 경찰은 비틀거리며 주행하는 이 씨의 승용차를 발견해 정차를 요구했다. 이 씨는 차를 멈춘 뒤 경찰과 대화했는데, 이 씨는 발음이 꼬이는 모습을 보였다고 한다.

"일본서 또 나라 망신"…기준치 6배 만취하고선 "운전 했지만 술 안마셨다" 일본에서 음주운전 기준치의 6배나 되는 술을 마시고 운전대를 잡은 40대 한국인이 현지 경찰에 검거됐다. 아시아경제
AD

이후 실시한 호흡 측정 검사에서 기준치의 약 6배에 가까운 수치가 나와 경찰이 현행범 체포를 결정했다고 알려졌다. 하지만 이 씨는 조사 과정에서 "운전은 했지만 술은 마시지 않았다. 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 말하는 등 혐의를 완강히 부정한 것으로 전해졌다. 현지 경찰은 정확한 음주 경위와 당시 이동 동선 등을 추가 조사하고 있다.


현재 일본에서는 음주운전을 취기 정도에 따라 '음주운전'과 '취기 운전' 등 두 가지로 나눠 구분한다. 각각 호흡 1ℓ당 알코올이 0.25㎎ 이상, 0.15∼0.25㎎인 경우에 적용한다. '음주운전'의 경우, 운전자 본인 혹은 음주 운전자에 차량을 제공한 자에게 최대 5년 이상 징역 혹은 100만엔(한화 약 940만 원) 이하 벌금을 처할 수 있다.

음주·과속 기준 구체화 추진 나선 日, 처벌 강화 움직임 본격화

일본은 현행 음주 운전 처벌을 강화하기 위해 법 개정을 검토하고 있다. 일본 법무성은 지난 9일 열린 법제심의회에서 교통사고를 낸 일부 운전자들을 가중 처벌하는 '위험 운전치사상죄'를 더 구체화하기로 했다. 현행법은 음주 운전에 대해서는 "알코올, 또는 약물 영향 아래에 차를 안전하게 운전하기 어렵게 만드는 행위"로 정의한다. 다만 해당 표현이 애매하다 보니 법 적용이 어려워 음주 운전이 비교적 가벼운 처벌을 받는다. 이에 따라 위험 운전과 음주 운전에 대한 속도 기준과 운전자 알코올 농도를 구체화할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD
"일본서 또 나라 망신"…기준치 6배 만취하고선 "운전 했지만 술 안마셨다" 일본은 현행 음주 운전 처벌을 강화하기 위해 법 개정을 검토하고 있다. 일본 법무성은 지난 9일 열린 법제심의회에서 교통사고를 낸 일부 운전자들을 가중 처벌하는 '위험 운전치사상죄'를 더 구체화하기로 했다. 사진은 AI로 만든 이미지로 기사의 특정 내용과 관련 없음. ChetGPT

앞서 일본은 지난해 자전거 음주 운전에도 최대 3년 이하 징역, 50만엔 이하 벌금 등 음주운전 처벌 강화에 나서기도 했다. 올해 초부터 9월까지 술을 마시고 자전거를 타다가 적발돼 자동차 운전면허가 정지된 사례는 896건, 킥보드를 타다가 정지된 사례는 77건에 이르는 것으로 알려졌다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기