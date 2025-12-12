"일본서 또 나라 망신"…기준치 6배 만취하고선 "운전 했지만 술 안마셨다"

비틀거리며 주행하다 현행범으로 체포
경찰서 "술 안 마셨다"며 혐의 부인
일본에서 음주운전 기준치의 6배나 되는 술을 마시고 운전대를 잡은 40대 한국인이 현지 경찰에 검거됐다. 지난 10일 일본 규슈아사히방송은 현지 경찰이 후쿠오카시의 회사 임원인 40대 이 모 씨를 음주운전 혐의로 현행범 체포했다고 보도했다. 이 씨는 이날 오전 3시 30분께 후쿠오카시 하카타구의 한 도로에서 음주운전 혈중알코올농도 기준치의 6배에 가까운 술을 마신 채 운전한 혐의를 받는다. 당시 순찰 중이던 경찰은 비틀거리며 주행하는 이 씨의 승용차를 발견해 정차를 요구했다. 이 씨는 차를 멈춘 뒤 경찰과 대화했는데, 이 씨는 발음이 꼬이는 모습을 보였다고 한다.
이후 실시한 호흡 측정 검사에서 기준치의 약 6배에 가까운 수치가 나와 경찰이 현행범 체포를 결정했다고 알려졌다. 하지만 이 씨는 조사 과정에서 "운전은 했지만 술은 마시지 않았다. 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 말하는 등 혐의를 완강히 부정한 것으로 전해졌다. 현지 경찰은 정확한 음주 경위와 당시 이동 동선 등을 추가 조사하고 있다.
현재 일본에서는 음주운전을 취기 정도에 따라 '음주운전'과 '취기 운전' 등 두 가지로 나눠 구분한다. 각각 호흡 1ℓ당 알코올이 0.25㎎ 이상, 0.15∼0.25㎎인 경우에 적용한다. '음주운전'의 경우, 운전자 본인 혹은 음주 운전자에 차량을 제공한 자에게 최대 5년 이상 징역 혹은 100만엔(한화 약 940만 원) 이하 벌금을 처할 수 있다.
음주·과속 기준 구체화 추진 나선 日, 처벌 강화 움직임 본격화
일본은 현행 음주 운전 처벌을 강화하기 위해 법 개정을 검토하고 있다. 일본 법무성은 지난 9일 열린 법제심의회에서 교통사고를 낸 일부 운전자들을 가중 처벌하는 '위험 운전치사상죄'를 더 구체화하기로 했다. 현행법은 음주 운전에 대해서는 "알코올, 또는 약물 영향 아래에 차를 안전하게 운전하기 어렵게 만드는 행위"로 정의한다. 다만 해당 표현이 애매하다 보니 법 적용이 어려워 음주 운전이 비교적 가벼운 처벌을 받는다. 이에 따라 위험 운전과 음주 운전에 대한 속도 기준과 운전자 알코올 농도를 구체화할 예정이다.
앞서 일본은 지난해 자전거 음주 운전에도 최대 3년 이하 징역, 50만엔 이하 벌금 등 음주운전 처벌 강화에 나서기도 했다. 올해 초부터 9월까지 술을 마시고 자전거를 타다가 적발돼 자동차 운전면허가 정지된 사례는 896건, 킥보드를 타다가 정지된 사례는 77건에 이르는 것으로 알려졌다.
