"가난해서 부러워요"…'비매너 주차' 지적에 돌아온 '조롱'

"주차 똑바로 하라" 주민 지적에

"가난해서 작은 차 타시나" 비아냥

아파트에서 상습적으로 주차선을 침범하며 '비매너 주차'를 해오던 차주가, 이를 지적한 주민에게 "가난해서 작은 차를 타셔서 주차하는 데 불편함이 없으신가 보다"라며 조롱한 사실이 알려지며 온라인상에서 논란이 일고 있다.

주차선 침범 주차를 한 차량의 모습(왼쪽)과 이를 비판하는 게시글에 차주로 추정되는 주민이 남긴 조롱성 댓글. 온라인 커뮤니티 캡처

10일 한 온라인 커뮤니티에는 "아파트 지하 주차장 상습 주차 비매너를 지적하니 차주는 '가난 드립' 등으로 급발진"이라는 글이 올라왔다. 해당 글에 따르면 최근 한 아파트 입주민 온라인 커뮤니티에는 "주차 좀 똑바로 하세요. 매번 이렇게 세우면 옆자리에 아무 차도 못 댄다"는 지적과 함께 주차선 밖으로 크게 벗어난 차량 사진이 함께 게시됐다. 글쓴이 A씨는 "다른 분들은 넓게 주차 안 하고 싶겠느냐"며 "이 차 옆에는 매번 아무 차도 주차를 못 한다"고 꼬집었다. 문제의 차량은 레인지로버 법인 차량인 것으로 알려졌다.

그러자 차주로 추정되는 주민 B씨가 등장해 A씨를 조롱하는 댓글을 남겼다. 그는 "가난해서 작은 차를 타셔서 주차하는 데 불편함이 없으신가 보다. 부럽다"며 "아니면 토요일 낮에 할 일이 더럽게 없으신가 보다"고 비아냥거렸다. 이를 본 다른 주민들은 "댓글이 참 그렇다. 비매너 차주 분이시냐" "너무 매너 없다. 어떻게 저런 말을"이라며 불쾌감을 드러냈다.

그러나 B씨의 막말은 여기서 멈추지 않았다. 그는 아파트 내 다른 차량 사진을 올리며 "다른 차들은 주차선 4개를 물고 있기도 한데 왜 입 다물고 있냐? 선택적 선민의식이냐?"고 반박했고 "커뮤니티에 글 남길 정도로 시간이 많은 것 같은데 왜 저런 차들은 신고 안 하냐?"며 끝까지 민원인을 조롱하는 태도를 보였다.





해당 게시물이 확산하자 온라인에서도 비판 여론이 거세다. 누리꾼들은 "진짜 돈 있는 사람은 돈 없다고 무시하지 않는다" "같은 아파트 사는 사람한테 가난하다 그러면 자기 얼굴에 침 뱉기 아닌가" "대체 어떤 삶을 살아온 걸까" "비싼 차 타면 뭐 하나" 등 비판을 쏟아냈다.





