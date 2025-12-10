정부, 바이오빅데이터 개방 등 의료정보 활용 활성화 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 보건의료데이터 정책심의위원회

정부가 국가통합바이오빅데이터 단계적 개방 등 보건의료데이터 활용 활성화에 박차를 가할 전망이다.

국립중앙인체자원은행에서 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업을 통해 입고된 인체자원. 질병관리청

보건복지부는 10일 서울 중구 한국프레스센터에서 2025년 보건의료데이터 정책심의위원회를 열고 보건의료데이터 활용 활성화 방안과 공공데이터 개방·활용 추진 현황 및 개선방안을 논의했다.

우선 현재 공공기관 행정데이터 중심인 보건의료빅데이터플랫폼에 국립대병원 임상 데이터를 연계한다. 아울러 국가 연구개발 사업에서 구축된 데이터의 활용을 활성화하고, 국가통합바이오빅데이터를 2028년까지 77만명 규모로 구축한다. 데이터 개방은 내년 하반기부터 단계적으로 이뤄진다.

여러 기관의 보건의료데이터를 의료 인공지능(AI) 학습과 임상 연구에 연계하는 방안도 마련한다. 더 많은 의료 AI 스타트업·중소기업이 의료데이터를 활용할 수 있도록 의료데이터 이용권(바우처) 지원 사업도 올해 8개 과제에서 내년 40개 과제로 늘리기로 했다.

데이터 제공 심의의 효율성을 제고하기 위해 기관생명윤리위원회(IRB)와 데이터심의위원회(DRB) 표준 운영 절차를 제시하고, 공용 DRB 제도도 신설한다.

더불어 의료 AI 솔루션(AI 진단·예측·치료 기술)의 성능과 효과를 검증한 후 도입할 수 있도록 내년에 20개의 의료 AI 실증 과제를 새로 지원한다.

질병관리청 국립보건연구원은 내년 중 그래픽 처리 장치(GPU)를 확보하고 클라우드 서비스를 고도화해 대용량 데이터 원격 분석이 가능한 첨단 분석시스템을 제공할 예정이다. 국립암센터는 '암 공공-임상 라이브러리(데이터세트)' 결합 서비스를 제공하고, 글로벌 융합형 국가암빅데이터 플랫폼과 정밀의료 인프라 구축에 나선다.





국민건강보험공단은 향후 데이터 분석센터를 확대하고 연구 지원을 강화한다. 건강보험심사평가원은 저위험 가명 데이터세트를 개발한다는 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

