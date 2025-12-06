'건축계 거장' 프랭크 게리 96세로 별세…구겐하임·디즈니홀 설계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 건축가 프랭크 게리 자택서 별세

프리츠커상 수상…도시 재생 이끌어 명성

韓 도자기·전통에 애정…'메종 서울' 설계도

세계적 건축가 프랭크 게리(Frank Gehry)가 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 샌타모니카 자택에서 별세했다. 향년 96세. 게리는 짧은 기간 호흡기 질환을 앓아온 것으로 알려졌다.

캐나다 토론토 출신인 그는 미국에서 활동하며 1989년 건축계 노벨상인 '프리츠커상'을 포함해 영국왕립건축가협회 금메달, 미국예술가협회 평생공로상 등을 받았다. 게리를 세계적 거장 반열에 올린 작품은 1997년 개관한 스페인 빌바오 구겐하임 미술관이다. 쇠퇴하던 항만·산업 도시였던 빌바오에 현대적 이미지를 더하며 도시 재생의 상징이 됐다.

2014년 프랭크 게리가 자신의 작품인 루이뷔통 재단 문화센터에 대해 기자들과 이야기하고 있다. AP연합뉴스

미국 LA 월트디즈니 콘서트홀, 프랑스 파리 루이뷔통 재단 미술관, 독일·체코 등지의 주요 건축물도 그의 손끝에서 탄생했다.

1929년 토론토의 노동자 가정에서 태어난 그는 외할아버지 철물점에서 공구를 만지며 성장했다. 어린 시절 일주일에 한 번씩은 외할머니가 시장에서 살아있는 잉어를 가져왔다고 한다. 그는 잉어를 욕조에 넣고 관찰했던 경험에서 영감을 얻어 곡선·유기적 형태를 즐겨 사용한 것으로 전해진다. 그는 1947년 LA로 이주해 서던캘리포니아대(USC)에서 건축을 공부했고 하버드대에서 도시계획을 익혔다.





프랭크 게리가 설계한 스페인 빌바오 구겐하임 미술관 한 구간. AP연합뉴스

한국과의 인연도 있다. 그는 2012년 삼성미술관 리움 강연에서 "건축가의 열정이 보는 이에게 전해져야 작품이 완성된다"고 말했다. 한국 도자기·미술품에 대한 깊은 관심을 드러내기도 했다. 방한 당시 종묘를 단독 관람하게 해달라고 요청한 일화도 알려져 있다. 그는 2019년 서울 강남구 청담동 '루이뷔통 메종 서울' 설계에도 참여해 전통 건축과 학(鶴)의 움직임에서 영감을 받았다고 밝혔다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

