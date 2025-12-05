본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"하루 13시간 일하고 월 400만원"…서울 카페 1만개 '자영업자 한숨'

윤슬기기자

입력2025.12.05 21:56

수정2025.12.05 22:02

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

NYT, 한국 카페 시장 조명
"과열 경쟁 탓 창업·폐업 반복"

한국의 카페 창업 열기가 과잉 경쟁과 낮은 수익성으로 이어지면서 폐업이 속출하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 전했다.


NYT는 최근 '한국이 안고 있는 카페 문제(South Korea Has a Coffee Shop Problem)'라는 제목의 기사에서 치열한 경쟁에 놓인 국내 카페 자영업자들의 현실을 조명했다.


"하루 13시간 일하고 월 400만원"…서울 카페 1만개 '자영업자 한숨' 서울 종로구의 한 빌딩에 입주해 있는 국내 저가 커피 브랜드 매장들. 왼쪽부터 메가커피, 컴포즈커피, 빽다방, 하나 건너 더벤티커피. 허영한 기자
AD

커피 수요 많은 한국…'나도 해볼까' 카페 창업 이어져

NYT는 서울 관악구 신림동에서 카페를 운영하는 고장수씨의 사례를 들었다. 고씨가 카페를 열었던 2016년만 해도 주변 다른 카페는 2곳에 불과했다. 하지만 최근 일대 카페가 50곳이 넘으면서 손님이 줄어들었다. 이에 고씨는 "다시 시작할 수 있다면, 나는 절대 카페를 열지 않을 것"이라고 토로했다.


한국의 커피 문화는 한국전쟁을 거치며 인스턴트 커피를 중심으로 대중화됐다. 1990년대 말 스타벅스 진출 이후 아메리카노가 대표 음료로 자리 잡았고, '아아'(아이스 아메리카노)는 국민 음료가 됐다. 현재 전국의 카페 수는 약 8만개로, 서울에만 1만개가 넘는다. NYT는 한국인들의 커피 선호도가 높은 만큼 이를 기회로 여겨 카페를 창업하는 사례가 이어지고 있다고 분석했다.


카페는 단순한 커피 판매 공간을 넘어 사회적 공간 역할을 한다. NYT는 "작은 주거 환경 속에서 집으로 손님을 초대하기 어려운 현실 탓에 카페는 연인·친구·학생·개인이 시간을 보내는 제3의 장소로 기능해왔다"며 "초기 창업 비용이 낮고 자격증이 필요 없다는 점도 카페 창업 선호를 높였다"고 짚었다. 이어 "사회관계망서비스(SNS) 중심의 소비문화는 새로 생긴 매장 앞 대기 줄을 만들며 창업을 더 매력적으로 보이게 했다"고 부연했다.


"하루 13시간 일하고 월 400만원"…서울 카페 1만개 '자영업자 한숨' 서울 강남역 인근 대로 상가 일층이 폐업해 텅비어 있다. 강진형 기자

"일은 고되고 수익 낮아" 자영업자 한탄

그러나 실제 창업한 이들의 사정은 녹록지 않다. 고씨는 "사람들은 카페 앞에 늘어선 줄을 보고 장사가 쉬울 것이라고 생각하지만, 일은 고되고 수익은 낮다"고 말했다. 카페 창업 컨설턴트인 최선욱씨 역시 많은 예비 창업자가 운영 경험이 거의 없다고 지적했다. 그는 카페 사장 상당수가 하루 13시간 이상 일하고 월 397만~500만원 수준의 이익을 얻는 데 그친다고 했다. 임대 계약이 끝나는 1~2년 차에 폐업이 집중되는 이유다.


경쟁이 심화하면서 단순히 커피 맛만으로 승부하기도 어려워졌다. 서울 대학가 인근에서 카페를 운영하는 장은석씨는 사장이 마케팅, 인테리어, 메뉴 개발 등 유행을 따라가기 위한 역량을 갖춰야 한다고 말했다. SNS 경쟁 속에 매장 인테리어가 메뉴보다 더 중요한 요소로 떠올랐고, 비슷한 인테리어의 카페가 범람하기도 했다.


장씨는 지난 10년 동안 일한 7곳 중 5곳이 이미 문을 닫았다고 말했다. 그는 "때때로 희망이 없다고 느낀다"며 "바리스타로 계속 일할 수 있을지 걱정했다"고 말했다.


이 같은 상황에 카페 창업을 만류하는 유튜브 콘텐츠도 늘었다. 넷플릭스 요리 경연 프로그램 '흑백요리사' 우승자인 권성준씨도 자신의 카페 실패 경험을 공개하며 창업을 말렸다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그럼에도 창업 성공에 기대감을 가진 이들이 계속 시장에 진입하고 있다. 이에 고씨는 "카페는 부자가 되는 곳이 아니다"라며 "그냥 커피를 마시는 공간일 뿐"이라고 말했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기