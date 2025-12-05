본문 바로가기
권준범 노바엠헬스케어 대표, 모교 영남대에 발전기금 2000만원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.05 11:11

영남대학교(총장 최외출)는 지난 3일 본관 총장접견실에서 ㈜노바엠헬스케어 권준범 대표이사의 발전기금 기탁식을 개최했다. 이번에 전달된 발전기금은 2000만원으로, 대학의 교육환경 개선과 인재 양성을 위해 사용될 예정이다.


기탁식에는 권준범 대표를 비롯해 서은정 경영기획팀 부장, 김금경 개발팀 주임 등 노바엠헬스케어 관계자들이 참석했다. 이날 행사에는 영남대 약학부에 재학중인 권 대표의 아들 권민재 학생도 함께해 기탁식의 의미를 더했다. 학교 측에서는 최외출 총장과 윤정현 대외협력처장 등 대외협력처 관계자가 참석해 감사의 마음을 전했다.

권준범 노바엠헬스케어 대표(왼쪽)가 영남대에 발전기금 2000만원을 기탁하고 최외출 총장과 기념촬영을 하고 있다.
㈜노바엠헬스케어는 '인간의 건강한 삶에 기여한다'는 사명감을 바탕으로 제약·헬스케어 분야에 꾸준히 성장해 온 기업이다. 2019년 설립 이후 의약품 GMP 공장 신축, 기업부설연구소 인증, 의약품 제조업 허가 승인과 GMP 인증을 통해 핵심 인프라를 체계적으로 구축해 왔다.


짧은 연혁에도 전문성과 품질 역량을 기반으로 제약 산업에서 입지를 다지고 있다. 특히 권준범 대표는 영남대학교 약학부 99학번으로 입학해 석사와 박사과정까지 모두 영남대학교에서 이수한 동문이다. 동아제약, 아남제약, 마더스제약, 메가젠임플란트 등에서 다양한 실무 경험을 쌓았으며, 현재는 노바엠헬스케어를 이끌며 동시에 대구가톨릭대학교 제약공학과 외래교수로 활동하는 등 제약 분야 전문 인력 양성에도 힘쓰고 있다.


권준범 대표는 "출발이 늦어지거나 출발선에서 머뭇거리고 있는 학생들, 그리고 훗날 자신이 받은 도움을 사회에 따뜻하게 돌려줄 수 있는 마음을 가진 학생들에게 작지만 따뜻한 희망이 전해지기를 바란다"며 "학생들은 각자의 자리에서 열심히 노력해 사회에 보탬이 되는 인재로 성장하길 바라며, 저희 역시 지역사회에 좋은 일자리를 제공하는 기업으로 지속적으로 성장해 나가겠다"고 말했다.


최외출 총장은 "대표님의 따뜻한 나눔은 학생들에게 큰 힘이 되고, 대학 발전의 원동력이 된다. 물을 마실 때는 그 물의 근원을 생각하라는 '음수사원(飮水思源)'의 의미를 항상 중요하게 생각하며, 권 대표님의 모교를 사랑하고 미래세대를 생각하는 마음을 후배들에게 잘 전달하고 한국을 보다 품격있는 국가로, 그리고 인류사회에 공헌하는 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

