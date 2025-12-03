가수, 화가 이번엔 드라마 작가…솔비 '전 남친은 톱스타' 드라마 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



AI 보조작가도 참여

문체부·콘진원 지원 사업 선정작

작가로 데뷔한 가수 솔비. 솔비 인스타그램

가수 솔비(권지안)가 숏폼(짧은 동영상) 드라마 '전 남친은 톱스타'로 드라마 작가로 데뷔했다.

3일 소속사 지안캐슬에 따르면 '전 남친은 톱스타'는 솔비가 약 3년 동안 집필한 판타지 로맨스다. 마법의 향초로 욕망을 실현하는 꿈의 세계와 현실 사이를 오가는 여성의 성장과 갈등을 그렸다.

톱스타인 전 남자 친구와의 관계, 잃어버린 꿈, 자기 자신을 마주하는 과정을 중심으로 이야기가 전개된다. 이 작품은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관한 '2025 인공지능(AI) 콘텐츠 제작지원사업'의 하나로 제작돼 전날 숏폼 플랫폼 숏차에서 공개됐다. AI 보조 작가 '원더스토리'가 참여했다.





솔비는 가수 활동 외에도 국내외 미술 전시 활동과 책 출간 등으로 활발하게 활동하고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

