"무제한 쿠폰 쏜다"…에넥스몰, 통 큰 '연말 빅세일' 진행

최대 20만원 할인 등 혜택

에넥스는 12월 공식 온라인스토어 에넥스몰에서 연말 시즌에 맞춰 '에넥스 연말 빅세일'을 비롯한 대규모 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 한 해를 마무리하는 연말 시즌과 다가오는 크리스마스를 맞아 기획됐다. 올해 베스트 제품 할인 혜택과 함께 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있는 선물 제안까지 다양하게 구성됐다.

이달 말일까지 열리는 '에넥스 연말 빅세일'에서는 클리어런스 세일과 함께 올해 부문별 베스트셀러를 파격적인 가격에 만나볼 수 있다. ▲최대 20만원 할인 ▲무제한 중복 할인(6% 쿠폰) ▲신규 회원 대상 5만원 적립금 지급 등 다양한 혜택도 마련했다.

오는 5일부터 21일까지는 크리스마스 시즌을 겨냥한 '에넥스 : 선물대첩' 이벤트가 진행된다. 해당 기간에는 에어프라이어, 미니스툴, 카본매트 등 에넥스가 선정한 선물 아이템을 핫딜가로 만나볼 수 있다. 특히 '효자/효녀 에디션' 코너를 통해 부모님 댁 가구 교체를 고민하는 고객들을 위해 소파, 식탁, 매트리스 등 효도 선물 인기 품목을 제안하며, 다양한 소품류도 함께 선보일 예정이다.

아울러 12월 한 달간 붙박이장이나 중문 상품을 구매한 고객에게는 '에넥스X귀뚜라미 미니 온돌 매트'를 사은품으로 증정한다.





에넥스 관계자는 "앞으로도 고객 니즈를 반영한 다채로운 이벤트를 통해 즐거운 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>