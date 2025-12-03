SBI저축은행, 2025년 대졸 신입 공개채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AICT(AI·IT·디지털·DATA·DX) 분야 신입사원 선발

자격증 소지자, 금융사·IT기업 인턴 경험자 우대

SBI저축은행은 인공지능정보통신기술(AICT) 전문인력 양성을 위해 2025년 대졸 신입 공개채용을 진행한다고 3일 밝혔다.

인공지능(AI), 정보기술(IT), 디지털, 데이터, 디지털전환 분야 신입사원을 뽑는다.

모집 분야는 파이낸스 AI(생성형 AI 시스템 개발 및 운영), 파이낸스 IT(뱅킹·비대면·인프라 시스템 개발 및 운영), 파이낸스 데이터(데이터 기획 및 분석), 파이낸스 DX(디지털 전환 기획 및 분석)다.

지원 자격은 국내외 대학 관련 전공 학사 이상 학력 또는 이에 준하는 기초 기술 역량 보유자다. 내년 2월 졸업예정자면서 내년 1월 입사 가능한 사람을 뽑는다.

금융회사 및 IT 관련 기업 인턴 경험이 있거나 금융, AI, IT, Data(통계 포함) 관련 자격증 소지자를 우대한다. 책임감·협업·의사소통 능력이 뛰어난 인재를 선발할 예정이다.

필기시험은 진행하지 않는다. 채용 시 우수인재가 많으면 선발인원에 제한을 두지 않는다. 전공, 어학성적 제한 없이 뽑는다.

서류접수는 이날부터 오는 16일까지 SBI저축은행 채용홈페이지를 통해 진행한다. 서류 전형에 합격한 지원자는 AI 역량 검사, 실무진 면접, 경영진 면접, 채용 검진을 거쳐 합격자를 발표한다.

합격자는 내년 1월22일 입사한다.





SBI저축은행 관계자는 "AI·디지털·IT·DATA·DX 분야 인력 선발·육성을 통해 빠르게 변화하는 금융을 이끄는 회사로 도약할 것"이라며 "업계 최고 처우와 복지, 유연한 조직문화 등을 마련한 만큼 많은 지원 부탁한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

