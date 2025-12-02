토스, 국내체류 외국인 무료송금국 50개국으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송금수수료 면제…행정·결제 통합지원

토스는 국내 체류 외국인 전용 해외송금 서비스 송금 가능 국가를 50개국으로 확대했다고 2일 밝혔다.

토스는 2021년부터 다국어 지원 조직을 구축하며 외국인이 편리하게 금융을 이용할 수 있도록 기반을 갖추는 데 집중해왔다. 이후 외국인 사용자 전담팀을 중심으로 인증·가입 구조, 서비스 언어 체계, 행정 연계 기능 등을 단계적으로 확장했다.

토스는 글로벌 외환 토탈 솔루션 기업 센트비와 함께 홍콩, 인도, 싱가포르, 튀르키예, 파키스탄, 말레이시아, 영국, 프랑스, 독일 등 36개국을 신규 추가해 송금 가능 국가를 기존 14개국에서 50개국으로 확대했다.

10월 일본·캐나다·호주 등 국가가 먼저 포함된 데 이어, 11월에는 유럽과 아시아 주요 국가로 확장 범위를 넓혔다.

국내 체류 외국인을 대상으로 한 해외송금 수수료 무료 프로모션도 내년 6월까지 이어갈 계획이다.

지난달 기준 국내 체류 외국인 월평균 해외송금 횟수는 약 2.9회다. 건당 약 3800원의 수수료를 고려하면 이용자 1인당 월 약 1만1000원을 절약하는 효과가 있다.

법무부 출입국외국인정책본부의 '통계월보'에 따르면 국내 체류 외국인은 10월 기준 약 283만명으로 이름 구조·언어·서류 표기 방식 차이로 인해 금융 이용 과정에서 인증 오류나 행정 반복 제출 등 다양한 제약을 겪는다.

토스는 이 같은 문제를 해결하기 위해 국적이나 이름 구조에 관계없이 가입할 수 있는 인증 구조를 마련하고, 영어·중국어·베트남어·태국어·러시아어 등 5개 외국어 기반으로 100개 이상의 기능을 제공해 금융 진입 장벽을 낮춰왔다.

외국인 이용자들은 토스를 금융생활 전반을 다루는 핵심 플랫폼으로 활용한다. 외국인 자산 관리 서비스 이용 횟수는 월 약 35회다. 사실상 매일 사용되는 것으로 나타났다. 카드값 조회는 주 4회 이상, 소비·수입 내역 확인 또한 주 2회 이상으로 집계됐다.

외국인등록사실증명서, 건강보험자격득실확인서 등 각종 행정 절차에 필요한 서류를 관공서 방문 없이 토스 애플리케이션에서 즉시 발급할 수 있다.

병원비 환급 신청도 앱에서 바로 처리할 수 있다. 얼굴 인식 결제 서비스인 페이스페이 등록도 가능하다.

토스 관계자는 "누구나 쉽고 평등하게 금융 서비스를 이용할 수 있어야 한다는 토스의 원칙을 바탕으로, 국내 체류 외국인이 한국에서 겪는 금융 격차를 줄이고 더 나은 금융 경험을 누리도록 지원 범위를 넓혀 가겠다"고 말했다.





한편 토스 커뮤니티는 국내 체류 외국인의 금융 이용 환경을 넓히기 위한 노력을 하고 있다. 예를 들어 토스뱅크는 인터넷은행 최초로 외국인 유학생 대상 금융교육을 했다. 토스에 따르면 토스뱅크는 국내 인터넷은행 중 유일하게 외국인이 계좌 개설이 가능한 구조를 갖췄다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

