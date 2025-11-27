본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

강원 방문의 해, 글로벌·체류형 관광…"2026년까지 '품격 관광' 드라이브"

이종구기자

입력2025.11.27 18:38

시계아이콘01분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도·강원관광재단, 2025-2026 강원 방문의 해 포럼 성료
방문객 3.1% 증가 성과…'지역 연계·개별 맞춤' 혁신 제안
강원 관광, '운기석 디퓨저' 굿즈 공모전 대상 속 글로벌 도약 준비

강원특별자치도와 강원관광재단은 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 포럼은 강원 방문의 해 선포 후 그간 1년을 마무리하며 중간 성과를 점검하고, 2026년 사업추진 전략을 모색하기 위해 마련되었다.

강원 방문의 해, 글로벌·체류형 관광…"2026년까지 '품격 관광' 드라이브" 강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공
AD

이번 포럼은 강원자치도 관광국 김권종 국장과 강원 18개 시·군 관광 관계자, 학계 및 민간 관광 전문가, 강원 관광두레 사업자 등 다양한 분야의 참석자 100여 명이 참석해 2026년 강원 방문의 해 사업 추진의 향후 방향성과 발전 방안을 논의했다.


포럼 진행은 강원관광재단 이태우 국내관광팀장이 2025년 강원 방문의 해 사업의 1년간의 주요 성과와 추진 현황을 설명했다. 주요 내용으로는 전년 대비 방문객 수 약 3.1% 증가(1~10월 기준) 및 이달의 추천 여행지 홍보, 강원관광 숙박대전, 강원 관광 챌린지, 그리고 도와 재단의 각종 사업을 연계한 홍보 성과 등을 발표하였다.


이어 가천대학교 관광경영학과 심창섭 교수는 '방문하고 싶은 강원 만들기'에 대한 주제 발제를 통해 특별하고 일상이 살아있는, 심신을 치유받으며 재충전 할 수 있는 지속 가능하고 품격있는 강원관광을 만들기 위한 발전 방향을 제시했다.


발표 이후에는 강원관광재단 최성현 대표이사를 좌장으로, 관광·연구·전략 분야 전문가들이 참여한 종합토론이 이어졌다.


한국관광개발연구원 신재윤 팀장은 강원 방문의 해 성공을 위해 글로벌 인지도 강화가 필요하며, 원주 뮤지엄산, 인제 자작나무숲 등 글로벌 관광객들에게 매력적인 관광지를 발굴하고 글로벌 브랜드 경쟁력을 높여야 한다고 제안했다.

강원 방문의 해, 글로벌·체류형 관광…"2026년까지 '품격 관광' 드라이브" 강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

또한, 가을 콘텐츠 보강 및 동남아 관광객을 타겟으로 겨울 시즌 집중 마케팅 전략, 웰니스 관광 활성화 등을 제안했다. '강원특별자치도청 김계중 국내관광팀장'은 2025-2026 강원 방문의 해의 성공적인 목표 달성을 위해 현장에서 마주하는 현실적인 어려움을 언급하는 한편, 관광객 개개인의 만족도를 높이기 위한 추진 의지를 밝혔다.


우송정보대 장인식 교수는 여러 광역자치단체에서 방문의 해 사업을 추진 중인 상황에서 강원이 가진 자원이 무궁무진하다며 기대감을 밝혔고, 공급자 중심이 아닌 여행 단계별(이동·교통, 숙박, 체험) 세부 영역으로 나누어 개별화된 관광을 제공할 것을 제안했다.


한라대 류시영 교수는 현재 강원 시군별 지역관광발전지수가 이전 대비 높지 않은 추세로 나타나고 있어 강원 방문의 해를 기점으로 발전될 수 있다면 의미가 있을 것이라고 의견을 제시했다. 또한, 시군 개별 발전보다는 속고양 프로젝트(속초, 고성, 양양)와 같이 지역 간 연계 협력 사업을 추진하며, 함께 성장할 수 있는 모델을 만들어 장기적인 방향성을 가지고 사업을 진행할 것을 제안했다.


가천대 심창섭 교수는 강원자치도가 보유한 관광 자원에 대한 자신감을 가지고 보다 모험적이고 과감한 사업을 선제적으로 추진할 것을 제안했다. 또한, 지역의 관광 전공자들과 함께 할 수 있는 방안을 강원특별자치도와 관광재단이 함께 고민하고 추진할 것을 제시하였다.


포럼 종료 후에는 지난 9~10월 강원의 매력을 담은 굿즈를 발굴하기 위해 개최한 '2025--2026 강원 방문의 해 굿즈 공모전 시상식'이 진행되었다. 강원의 특별한 매력을 담은 굿즈를 제작한 7팀이 시상대에 올랐으며, 그 중 힐링형 감성 굿즈인 '숨, 강원의 가리왕산(운기석 천연 디퓨저 세트)'이 영예의 대상을 차지했다.

강원 방문의 해, 글로벌·체류형 관광…"2026년까지 '품격 관광' 드라이브" 강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 굿즈 공모전 시상식'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

강원관광재단 최성현 대표이사는 "이번 포럼에서 논의된 의견을 토대로 2026년까지 남은 기간 방문의 해 실행계획을 정교화하고, 강원관광의 브랜드 가치를 강화하기 위한 대규모 관광 마케팅과 체류형 콘텐츠 확충 및 지역과 상생할 수 있는 모델을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강원특별자치도 김권종 관광국장은 "이번 포럼은 2026년 강원 방문의 해 사업의 방향을 정할 수 있는 소중한 자리였다"며 "전문가분들이 제안해주신 고견을 내년도 관광 정책에 적극 반영하여 2025-2026 강원 방문의 해가 성공적으로 마무리될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기