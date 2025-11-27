강원 방문의 해, 글로벌·체류형 관광…"2026년까지 '품격 관광' 드라이브"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도·강원관광재단, 2025-2026 강원 방문의 해 포럼 성료

방문객 3.1% 증가 성과…'지역 연계·개별 맞춤' 혁신 제안

강원 관광, '운기석 디퓨저' 굿즈 공모전 대상 속 글로벌 도약 준비

강원특별자치도와 강원관광재단은 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 포럼은 강원 방문의 해 선포 후 그간 1년을 마무리하며 중간 성과를 점검하고, 2026년 사업추진 전략을 모색하기 위해 마련되었다.

강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공

이번 포럼은 강원자치도 관광국 김권종 국장과 강원 18개 시·군 관광 관계자, 학계 및 민간 관광 전문가, 강원 관광두레 사업자 등 다양한 분야의 참석자 100여 명이 참석해 2026년 강원 방문의 해 사업 추진의 향후 방향성과 발전 방안을 논의했다.

포럼 진행은 강원관광재단 이태우 국내관광팀장이 2025년 강원 방문의 해 사업의 1년간의 주요 성과와 추진 현황을 설명했다. 주요 내용으로는 전년 대비 방문객 수 약 3.1% 증가(1~10월 기준) 및 이달의 추천 여행지 홍보, 강원관광 숙박대전, 강원 관광 챌린지, 그리고 도와 재단의 각종 사업을 연계한 홍보 성과 등을 발표하였다.

이어 가천대학교 관광경영학과 심창섭 교수는 '방문하고 싶은 강원 만들기'에 대한 주제 발제를 통해 특별하고 일상이 살아있는, 심신을 치유받으며 재충전 할 수 있는 지속 가능하고 품격있는 강원관광을 만들기 위한 발전 방향을 제시했다.

발표 이후에는 강원관광재단 최성현 대표이사를 좌장으로, 관광·연구·전략 분야 전문가들이 참여한 종합토론이 이어졌다.

한국관광개발연구원 신재윤 팀장은 강원 방문의 해 성공을 위해 글로벌 인지도 강화가 필요하며, 원주 뮤지엄산, 인제 자작나무숲 등 글로벌 관광객들에게 매력적인 관광지를 발굴하고 글로벌 브랜드 경쟁력을 높여야 한다고 제안했다.

강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 포럼'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

또한, 가을 콘텐츠 보강 및 동남아 관광객을 타겟으로 겨울 시즌 집중 마케팅 전략, 웰니스 관광 활성화 등을 제안했다. '강원특별자치도청 김계중 국내관광팀장'은 2025-2026 강원 방문의 해의 성공적인 목표 달성을 위해 현장에서 마주하는 현실적인 어려움을 언급하는 한편, 관광객 개개인의 만족도를 높이기 위한 추진 의지를 밝혔다.

우송정보대 장인식 교수는 여러 광역자치단체에서 방문의 해 사업을 추진 중인 상황에서 강원이 가진 자원이 무궁무진하다며 기대감을 밝혔고, 공급자 중심이 아닌 여행 단계별(이동·교통, 숙박, 체험) 세부 영역으로 나누어 개별화된 관광을 제공할 것을 제안했다.

한라대 류시영 교수는 현재 강원 시군별 지역관광발전지수가 이전 대비 높지 않은 추세로 나타나고 있어 강원 방문의 해를 기점으로 발전될 수 있다면 의미가 있을 것이라고 의견을 제시했다. 또한, 시군 개별 발전보다는 속고양 프로젝트(속초, 고성, 양양)와 같이 지역 간 연계 협력 사업을 추진하며, 함께 성장할 수 있는 모델을 만들어 장기적인 방향성을 가지고 사업을 진행할 것을 제안했다.

가천대 심창섭 교수는 강원자치도가 보유한 관광 자원에 대한 자신감을 가지고 보다 모험적이고 과감한 사업을 선제적으로 추진할 것을 제안했다. 또한, 지역의 관광 전공자들과 함께 할 수 있는 방안을 강원특별자치도와 관광재단이 함께 고민하고 추진할 것을 제시하였다.

포럼 종료 후에는 지난 9~10월 강원의 매력을 담은 굿즈를 발굴하기 위해 개최한 '2025--2026 강원 방문의 해 굿즈 공모전 시상식'이 진행되었다. 강원의 특별한 매력을 담은 굿즈를 제작한 7팀이 시상대에 올랐으며, 그 중 힐링형 감성 굿즈인 '숨, 강원의 가리왕산(운기석 천연 디퓨저 세트)'이 영예의 대상을 차지했다.

강원특별자치도와 강원관광재단이 지난 26일 강릉 씨마크 호텔 바다홀에서 '2025-2026 강원 방문의 해 굿즈 공모전 시상식'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

강원관광재단 최성현 대표이사는 "이번 포럼에서 논의된 의견을 토대로 2026년까지 남은 기간 방문의 해 실행계획을 정교화하고, 강원관광의 브랜드 가치를 강화하기 위한 대규모 관광 마케팅과 체류형 콘텐츠 확충 및 지역과 상생할 수 있는 모델을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





강원특별자치도 김권종 관광국장은 "이번 포럼은 2026년 강원 방문의 해 사업의 방향을 정할 수 있는 소중한 자리였다"며 "전문가분들이 제안해주신 고견을 내년도 관광 정책에 적극 반영하여 2025-2026 강원 방문의 해가 성공적으로 마무리될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

