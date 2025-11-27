국가관리대상 희귀질환 75개 추가 지정…진단·치료 지원

질병청, 총 1389개 질환 관리…산정특례제도 적용
질병관리청은 희귀질환을 체계적으로 관리하고 희귀질환자에 대한 진단 및 치료지원 등을 강화하기 위해 '선천성 기능성 단장증후군' 등 75개 희귀질환을 국가관리대상으로 신규 지정했다고 27일 밝혔다.
이에 따라 국가관리대상 희귀질환은 지난해 1314개에서 올해 1389개로 늘었다.
희귀질환은 국내 환자가 2만명 이하이거나, 진단이 어려워 환자 규모를 알 수 없는 질환이다. 정부는 희귀질환관리법에 따라 신규 지정 신청과 심의를 거쳐 매년 국가관리대상 희귀질환을 지정·공고하고 있다.
국가관리대상 희귀질환으로 지정되면 국민건강보험공단 산정특례제도를 적용받아 본인부담금이 총진료비의 10% 수준으로 경감된다. 중위소득 140% 미만의 대상자는 질병청의 희귀질환자 의료비 지원사업 등으로 연계돼 의료비 부담을 덜 수 있다.
아울러 유전성 질환의 경우 진단에 어려움을 겪는 희귀질환자가 조기 진단을 통해 적기에 치료받을 수 있도록 진단검사(WGS· 전장 유전체 염기서열 분석)를 지원하는 '희귀질환 진단지원사업' 대상 질환에도 포함될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
임승관 질병청장은 "앞으로도 국가관리대상 희귀질환을 지속적으로 발굴·지정해 지원 제도와 연계하고, 환자와 가족의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 희귀질환 국가 관리체계를 강화해 가겠다"고 말했다.
조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>