본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[누리호 4차 발사]누리호 새벽 1시 13분 이륙…위성군 분리·초기 교신까지 이상 없어(종합)

김종화기자

입력2025.11.27 03:33

시계아이콘01분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

민간주도 첫 야간 발사 성공…차세대중형위성 3호 초기 교신 공식 확인

누리호 4차 발사가 27일 새벽 정상적으로 진행돼 13기 위성이 궤도에 분리됐다고 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 공식적으로 밝혔다.


배 부총리는 "01시 55분 차세대 중형위성 3호의 신호 수신까지 확인했다"며 누리호의 비행이 성공적으로 수행됐음을 확인했다.

[누리호 4차 발사]누리호 새벽 1시 13분 이륙…위성군 분리·초기 교신까지 이상 없어(종합) 우주를 향해 비행을 시작하는 누리호 4호기. 항우연 제공
AD

발사 18분 지연됐지만, 비행 전 과정 정상…13기 위성 모두 분리

누리호는 당초 0시 55분 발사될 예정이었으나, 발사자동운용(PLO) 직전 엄빌리컬 회수장치의 압력 센서 신호 이상이 감지되며 18분의 지연이 발생했다. 현장 점검 결과 압력은 정상이고 센서 신호만의 문제로 확인됨에 따라 발사 시각은 허용된 발사창(0시 54분~1시 14분) 내에서 1시 13분으로 조정됐다.


1시 13분 점화된 누리호는 이륙 약 2분 후 1단을 분리하고, 약 3분 50초 후 페어링(덮개) 분리, 4분 30초 시점에서 2단 분리를 정확히 수행했다. 이후 3단 엔진이 목표 속도에 도달하면서 주탑재체인 차세대 중형위성 3호를 가장 먼저 사출, 이어 약 20초 간격으로 총 12기의 큐브위성이 순차적으로 분리됐다.


우주항공청은 "13기 모두가 정상적으로 궤도에 안착했다"며 비행 시퀀스 전 구간이 예상대로 진행됐다고 밝혔다. 누리호의 전체 비행은 1시 31분 종료됐다.

[누리호 4차 발사]누리호 새벽 1시 13분 이륙…위성군 분리·초기 교신까지 이상 없어(종합) 누리호 4차 발사에 성공한 이후 나로우주센터 발사지휘센터에서 기뻐하는 윤영빈 우주항공청장. 항우연 제공

차세대 중형위성 3호, 발사 42분 만에 첫 교신 성공…지상국 14차례 점검 예정

주탑재위성인 차세대 중형위성 3호는 1시 55분, 남극세종기지 지상국과 첫 교신에 성공했다. 초기 교신에서는 태양전지판 전개, 자세 안정, 전력 공급 상태 등 핵심 항목이 모두 정상으로 확인됐다.


항우연은 이날 오전 2시 39분과 11시 57분 두 차례 대전 지상국 교신을 계획해 놓았으며, 남극 세종기지·노르웨이 스발바르 등 해외 지상국과는 오전 11시 59분까지 총 14차례 교신이 예정돼 있다.


초기 교신 성공은 위성 운용 안정성을 판단하는 핵심 지표로, 향후 지구 관측·기후 환경 감시 임무 수행의 출발점이 된다.


정부 "민간주도 첫 성공…누리호 신뢰성 한 단계 도약"

배경훈 부총리는 "이번 발사는 민간이 제작·조립·운용에 본격 참여한 첫 사례로, 성공 소식을 국민께 전할 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 말했다. 윤영빈 우주청장도 "누리호의 연속 성공은 한국이 독자적 우주 수송 능력을 갖춘 국가임을 다시 한번 확인한 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 2027년까지 누리호를 2회 추가 발사하고, 액체메탄 기반의 차세대발사체 개발을 본격화해 한국의 우주 수송 역량을 더욱 끌어올릴 계획이다.




고흥=김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기