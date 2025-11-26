본문 바로가기
“또 터진 지방의원 갑질…경북 정치의 그림자 짙어지다”

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.26 15:11

윤승오 도의원 폭언 논란 확산
민주당 “국민의힘, 즉각 징계해야”

경북 지방의회의 품격을 흔드는 폭언·갑질 논란이 연이어 터지면서 지역 정치에 대한 불신이 깊어지고 있다. 더불어민주당 경북도당은 최근 윤승오 경북도의원(영천)의 반복적 폭언 의혹을 강하게 비판하며 국민의힘의 즉각적인 징계를 촉구했다.

“또 터진 지방의원 갑질…경북 정치의 그림자 짙어지다”
◆ 자원봉사자대회서 욕설·고함…"손들어 위협 제스처까지"

논란은 19일 영천체육관에서 열린 경북도 자원봉사자대회에서 시작됐다. 당시 윤 의원이 본인 소개 누락과 축사 순서 변경을 문제 삼아 여성 공무원에게 욕설을 퍼붓고 고함을 질렀다는 제보가 잇따라 나왔다. 목격자들은 "손을 들어 위협하는 듯한 행동까지 있었다"고 증언했다.


해당 공무원들은 사건 후 정신적 충격과 트라우마로 치료까지 받는 상황으로 전해졌다. 민주당 경북도당은 이를 두고 "단순한 감정 폭발이 아니라 공직사회를 흔드는 중대한 사안"이라고 지적했다.


◆ "한두 번 아닌 상습적 폭언"…올해에만 세 차례 의혹 제기

윤 의원의 막말 논란은 이번이 처음이 아니다. 3월 25일 영천 지능형 IoT 부품센터 준공식에서도 축사 배제 문제를 이유로 도청 공무원에게 폭언했다는 제보가 제기됐고, 이어진 3월 30일 기업체 기공식에서도 유사한 폭언 행위가 있었다는 주장이 나왔다.


4월에는 영천 지역 한 여고의 개교 30주년 기념식장에서 초청받지 못했다는 이유로 재단·학교 관계자들에게 욕설했다는 의혹까지 더해졌다. 학생과 학부모가 지켜보는 가운데 행사가 20분가량 지연됐다는 점에서 파장은 더 커지고 있다.


◆ 민주당 "지방의회 신뢰 무너뜨리는 행위…국민의힘은 책임져야"

더불어민주당 경북도당은 이날 논평을 통해 윤 의원의 행위를 "지방의회 품격을 뿌리째 흔드는 심각한 일탈"로 규정했다. "피해자가 치료까지 받는 상황을 초래한 반복적 갑질은 더 개인의 문제로 볼 수 없다"며 "국민의힘은 즉각적인 진상조사와 함께 윤승오 의원을 징계하라"고 촉구했다.


또한 공천 과정의 구조적 문제도 겨냥했다. "공천이 곧 당선이라는 구조 속에서 문제 인물을 걸러내지 못하고, 사건 발생 시 제 식구 감싸기만 반복해왔다"며 "공천 시스템을 전면적으로 점검하고 문제 인물은 단호히 배제하는 특단의 대책이 필요하다"고 강조했다.


지역 정치권에서는 이번 사안을 계기로 지방의원 품격 문제와 공직자 보호 체계 강화 필요성이 다시 주목받고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

