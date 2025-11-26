김건희특검, ‘국고손실 혐의’ 김선교 의원 피의자 신분 소환 조사

金 "개발부담금, 군수 지시로 할 수 없는 사안"
김건희 여사 일가의 양평 공흥지구 개발특혜 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 26일 김선교 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 소환했다. 지난 7월 25일 관련 의혹으로 김 의원의 국회의원실과 자택을 압수수색한 지 약 4개월 만에 이뤄지는 대면조사다.
김 의원은 이날 오전 특검팀이 사무실에 출석하면서 "공흥지구 개발부담금은 절차가 있기 때문에 군수 지시로 할 수 없는 사안"이라며 "(특검은) 강압적인 수사를 하지 말아야 한다. 그런 부분에 대해 진실을 밝히기 위해 이 자리 온 것"이라고 밝혔다.
김 의원은 김 여사 일가가 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에서 개발사업을 벌일 당시 양평군수로서 이들에게 개발부담금 면제 등 특혜를 줬다는 의혹을 받아왔다.
사업을 진행한 김 여사 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨는 특가법상 국고손실, 업무상 횡령·배임, 증거인멸 등 혐의로 수사받고 있다. 이들은 시행사 ESI&D를 차례로 경영하며 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에 350세대 규모의 아파트를 건설해 800억원 상당의 매출을 올렸음에도 공사비를 부풀리고 이익을 줄이는 방식으로 허위 서류를 꾸며 개발부담금을 축소하려 한 혐의를 받는다. 김 의원은 해당 사업 기간이 포함된 2014∼2018년 양평군수를 지냈다.
지금 뜨는 뉴스
반면 김 의원은 공흥지구 개발특혜 의혹은 이미 경찰 수사가 이뤄졌지만, 불송치 결정이 났다면서 특검팀이 무리한 수사를 하고 있다고 주장하고 있다.
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>