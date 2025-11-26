김건희특검, ‘국고손실 혐의’ 김선교 의원 피의자 신분 소환 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

金 "개발부담금, 군수 지시로 할 수 없는 사안"

국민의힘 김선교 의원이 김건희 여사 일가의 '양평 공흥지구 개발 특혜 의혹'과 관련해 26일 서울 광화문 KT빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석, 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김건희 여사 일가의 양평 공흥지구 개발특혜 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 26일 김선교 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 소환했다. 지난 7월 25일 관련 의혹으로 김 의원의 국회의원실과 자택을 압수수색한 지 약 4개월 만에 이뤄지는 대면조사다.

김 의원은 이날 오전 특검팀이 사무실에 출석하면서 "공흥지구 개발부담금은 절차가 있기 때문에 군수 지시로 할 수 없는 사안"이라며 "(특검은) 강압적인 수사를 하지 말아야 한다. 그런 부분에 대해 진실을 밝히기 위해 이 자리 온 것"이라고 밝혔다.

김 의원은 김 여사 일가가 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에서 개발사업을 벌일 당시 양평군수로서 이들에게 개발부담금 면제 등 특혜를 줬다는 의혹을 받아왔다.

사업을 진행한 김 여사 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨는 특가법상 국고손실, 업무상 횡령·배임, 증거인멸 등 혐의로 수사받고 있다. 이들은 시행사 ESI&D를 차례로 경영하며 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에 350세대 규모의 아파트를 건설해 800억원 상당의 매출을 올렸음에도 공사비를 부풀리고 이익을 줄이는 방식으로 허위 서류를 꾸며 개발부담금을 축소하려 한 혐의를 받는다. 김 의원은 해당 사업 기간이 포함된 2014∼2018년 양평군수를 지냈다.





반면 김 의원은 공흥지구 개발특혜 의혹은 이미 경찰 수사가 이뤄졌지만, 불송치 결정이 났다면서 특검팀이 무리한 수사를 하고 있다고 주장하고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

