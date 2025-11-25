본문 바로가기
[굿모닝 증시]AI 산업 모멘텀 재확인…반도체·AI 인프라 중심 반등 전망

이승진기자

입력2025.11.25 08:19

01분 02초 소요
구글의 인공지능(AI) 서비스 제미나이 3.0이 호평을 받으며 뉴욕증시의 3대 주가지수가 기술주 중심으로 매수세가 몰리면서 강세로 마감했다. 국내 증시도 이에 영향을 받아 반도체, AI 인프라 관련주를 중심으로 상승 출발할 것으로 전망된다.


24일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 202.86p(0.44%) 오른 4만6448.27에 장을 마쳤다. S&P 500지수는 102.13p(1.55%) 상승한 6705.12에, 나스닥 종합지수는 598.92p(2.69%) 급등한 2만2872.01에 거래를 마감했다.

[굿모닝 증시]AI 산업 모멘텀 재확인…반도체·AI 인프라 중심 반등 전망 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 입회장에서 한 트레이더가 업무를 처리하고 있다. 연합뉴스
이날 증시는 구글 제미나이 3.0에 대한 시장의 호평이 이어지면서 기술 업종 전반에 온기가 돌았다. 구글은 자체 개발한 AI 칩 텐서처리장치(TPU)를 중심으로 제미나이 시스템을 구축함에 따라 외부 지출 비용이 크게 줄었다. 이에 시장에선 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 크게 기대지 않고도 자체 칩으로 AI 산업 지형도를 다시 그릴 수 있을 것이라는 기대감을 키웠다.


이에 AI 관련주를 중심으로 매수세가 대거 몰렸다. 알파벳의 주가는 6%대 급등했다. 엔비디아와 마이크로소프트(MS)도 각각 2.05%와 0.40% 올랐다. 필라델피아 반도체지수도 4.63% 급등했다.


금리 인하 기대감도 커졌다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사와 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재가 12월 금리 인하를 지지한 영향이다.


25일 국내 증시는 뉴욕증시 상승세에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망된다.


이성훈 키움증권 연구원은 "12월 금리 인하 기대감 강화, 알파벳을 필두로 한 AI 산업 모멘텀 재확인 등에 힘입어 반도체·AI 인프라 관련주를 중심으로 상승 출발할 것으로 전망된다"고 내다봤다.


이 연구원은 외환당국과 국민연금 등이 외환시장 안정을 위한 4자 협의체를 가동한 점도 주목했다.


최근 원·달러 환율이 1475원대로 오르자 원화 약세 압력이 강해지고 있다는 점이 외국인의 국내 증시 자금 유입을 가로막는 상황이 이어졌다. 이에 기획재정부와 보건복지부·한국은행·국민연금은 국민연금의 해외투자 확대 과정에서의 외환시장 영향 등을 점검하기 위한 4자 협의체를 구성했다.


이 연구원은 "지난 11월 이후 코스피 기준 외국인 순매도 금액은 약 12조 원으로 외국인 수급은 과매도 영역에 진입한 것으로 판단한다"면서 "미 증시 호재와 더불어 원·달러 환율 또한 당국 개입으로 안정화될 경우 국내 증시의 방향성을 결정할 외국인수급이 재차 매수세로 전환될 수 있음을 염두에 둘 필요가 있다"고 설명했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

