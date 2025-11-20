김동연 "좌초 신안 여객선 승객 전원 무사귀환 감사"

김동연 경기도지사가 19일 밤 전라남도 신안군 해상에서 좌초된 여객선 승객 전원이 무사히 구조된 데 대해 감사함을 전했다.
김동연 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "어제 늦은 저녁, 마음 졸이며 사고 수습 과정을 지켜봤다"며 "승객 전원이 무사히 구조될 수 있도록 애써주신 모든 분에게 감사드린다"고 말했다.
이어 "혹여 우리 도민 피해가 있진 않은지 세심하게 살피겠다"고 덧붙였다.
앞서 제주에서 19일 오후 4시45분께 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 태우고 목포를 향해 출발한 퀸제누비아2호는 같은 날 밤 8시16분께 신안군 장산도 인근 무인도인 족도 위에 선체가 절반가량 올라서며 좌초했다.
좌초 당시 충격으로 통증을 호소한 승객 27명이 병원으로 분산 이송됐으며 큰 부상은 아닌 것으로 알려졌다.
지금 뜨는 뉴스
수사 당국은 항해사가 휴대전화를 보는 등 딴짓을 하다가 사고를 낸 것으로 보고 정확한 수사 원인을 조사 중이다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>