파인엠텍, 폴더블 부품 설비 투자 위해 570억 조달

파인엠텍은 관계사 이엠비(EMB)를 대상으로 한 제3자배정 보통주 유상증자 170억원과 국내 기관투자가를 대상으로 한 제3자배정 전환우선주(CPS) 발행 400억원을 결정했다고 18일 밝혔다.

이번 자금 조달 목적은 글로벌 공급망 재편, 신규 설비 투자, 중장기 전략 실행을 위한 종합적 성장 투자를 위한 것이다.

또 파인엠텍은 이번 조달 자금을 활용해 파인테크닉스가 보유한 베트남 생산법인의 지분을 직접 인수할 계획이다. 이를 통해 글로벌 고객의 공급 네트워크를 단일화하고 2026년 이후 폴더블 부품·ESS부품·전장사업에서의 수주 확대를 위한 기반을 마련한다.





파인엠텍 관계자는 "이번 자금 조달은 단순한 재무 투자 목적을 넘어서 글로벌 생산망 재구축과 핵심 설비 고도화, 그리고 사업 다각화를 가능케 하는 전략적 투자"라며 "특히 베트남 법인의 직접 보유는 미래 고객과 글로벌 시장 요구를 선제적으로 맞추기 위한 결정으로, 2026년 이후 실적 도약의 기반을 공고히 할 것"이라고 밝혔다.





