"1시간도 안걸린다고?" 요즘 외국인 관광객 몰리는 '이곳'

안경 상품 거래액 1608% 급증

가격·디자인·속도가 인기 요인

외국인 관광객 사이에서 한국 안경원이 새로운 필수 관광 코스로 떠오르고 있다. 빠른 제작 속도와 저렴한 가격, 세련된 디자인을 앞세운 'K안경 투어'가 뷰티·의료 관광을 잇는 새로운 트렌드로 자리 잡는 모습이다.

뷰티·의료 이어 'K-안경' 돌풍

17일 국내 인바운드 관광 리딩 플랫폼 크리에이트립에 따르면 올해 6월부터 10월까지 안경원 상품 거래액은 전년 동기 대비 약 1608% 급증했다. 안경원 관련 상품을 도입한 지 1년도 되지 않아 이뤄낸 성과다.

크리에이트립을 통해 안경원 상품을 예약하는 고객의 국적은 아시아, 북미, 유럽 등 다양했다. 이 중 미국이 전체 예약의 약 49%를 차지하며 1위를 기록했고, 대만 26%, 독일 9% 순으로 집계됐다.

관광지와 가까운 안경원 상품은 다른 관광 상품과 연계되는 비율도 높았다. 명동에 위치한 안경원의 경우 외국인 고객의 약 44%가 다른 상품과 함께 예약했다. 단순 쇼핑이 아닌 주요 관광지로 자리 잡고 있다는 의미다.

당일 수령· 저렴한 가격·다양한 디자인에 인기

인기를 끄는 핵심 요인은 속도와 가격이다. 자국에서는 수일이 걸리는 제작이 한국에서는 검안부터 수령까지 30분~1시간이면 가능하기 때문이다. 가격 역시 본국보다 저렴해 고품질 제품을 합리적 가격에 구매할 수 있다.

패션 트렌드를 반영한 한국 안경 디자인 역시 인기 요인이다. 외국인 관광객들은 안경을 단순한 시력 보조도구가 아닌 패션 아이템으로 인식, 자국에서는 찾기 어려운 다양한 스타일을 경험하고 있다. 이른바 '속도·가격·디자인' 삼박자를 갖춘 셈이다.





크리에이트립은 'K안경 투어' 확대를 위해 제휴 안경원을 지속 확대하고, 예약 편의성을 높이기 위한 시스템 고도화에 나설 계획이다. 임혜민 크리에이트립 대표는 "안경원 방문이 외국인에게 독특한 한국 여행 경험이 되고 있다"며 "한국만의 강점을 살려 안경원이 뷰티·의료에 이은 필수 관광 코스로 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





