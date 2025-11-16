KLPGA 상금퀸 홍정민, '상금 3억원 추가요'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이벤트 대회 위믹스 챔피언십 우승

올해 총수입 16억원 돌파 신바람

상금퀸 홍정민이 상금 3억원을 추가했다.

16일 경북 경주시 마우나오션CC(파71)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 이벤트 대회인 위믹스 챔피언십(총상금 10억원)에서 4언더파 67타를 쳐 우승을 차지했다.

홍정민이 이벤트 대회 위믹스 챔피언십에서 우승을 차지했다. KLPGA 제공

위믹스 챔피언십은 한 시즌 KLPGA 투어 성적을 기준으로 위믹스 포인트 상위 24명만 출전하는 이벤트다. 대회 첫날인 15일에는 24명이 12개 조로 나뉘어 일대일 매치 플레이를 벌여 승리한 선수 12명이 파이널 A에 진출, 16일 18홀 스트로크 플레이로 우승자를 정했다.

전날 매치플레이에서 한진선을 꺾은 홍정민은 이날 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄여다. 공동 2위 이다연과 최은우를 2타 차로 따돌렸다. 올해 KLPGA 투어에서 시즌 상금 13억4152만3334원으로 1위에 오른 홍정민은 이번 대회 우승 상금 3억원을 획득했다. 역대 KLPGA 투어 시즌 최다 상금 기록은 2021년 박민지의 15억2137만4313원이다.





홍정민이 이날 받은 상금 3억원은 공식 상금에는 포함되지 않지만, 올해 실제 수령한 상금 총액은 16억원(16억4152만3334원)을 돌파하게 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

