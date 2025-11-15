서울 한강버스 강바닥에 걸려 멈춰…80명 전원 구조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 한강버스가 15일 오후 8시 24분께 잠실선착장 인근 강바닥에 걸려 멈춰서는 사고가 발생했다.

한강버스가 서울 잠수교를 지나고 있다. 윤동주 기자

경찰에 따르면 소방당국과 서울경찰청 한강경찰대는 승객 80여명을 모두 구조했다.





해당 사고로 인명피해가 발생하진 않은 것으로 전해졌다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

