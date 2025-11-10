10월 구직자당 일자리 0.42개…IMF 이후 최저

고용보험 가입자 19.7만명 증가
서비스업 늘고 제조·건설업 감소
실업급여 신청 7.5만명…16.2%↓
구직자당 일자리 수를 의미하는 구인배수가 지난달 0.42를 기록하며 국제통화기금(IMF) 외환 위기 이후 가장 낮은 수치를 기록했다.
고용노동부가 10일 발표한 '2025년 10월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향'을 보면 고용 서비스 플랫폼(고용24)을 활용한 신규 구인은 14만2000명으로 3만4000명(19.2%) 줄었다. 제조(-1만8000명)와 사업시설관리(-3000명), 도소매(-3000명) 등을 중심으로 감소세가 확대된 데 따른 결과다.
신규 구직은 2만4000명 줄었다. 청년(-8000명)을 포함한 모든 연령층에서 구직이 감소했다. 구직자 1인당 일자리 수인 구인배수는 0.42로 0.07포인트 하락했다. 이는 10월 기준으로 1998년(0.19) 이후 가장 낮은 수준이다.
구직급여(실업급여) 신규 신청자는 1만5000명(16.2%) 줄어든 7만5000명이다. 건설업(-2만7000명)과 도소매업(-2만5000명) 등에서 줄어든 데 따른 결과다. 구직급여 지급자는 57만6000명으로 1만2000명(2.0%) 줄었고, 지급액은 486억원(4.9%) 늘어 1조492억원이다.
천경기 노동부 미래고용분석과장은 "10월 중 구직급여 신규 신청과 지급 인원은 추석 명절에 따른 고용 센터 근무 일수가 2일 감소한 영향으로 줄었다"며 "구직 급여 지급액은 지난달 중 실업 인정 건수가 증가하면서 늘어난 것"이라고 설명했다.
지난달 기준 고용보험 상시 가입자는 1568만7000명으로 전년 동월 대비 19만7000명(1.3%) 증가했다. 최근 18만명대 증가세를 보이던 상시 가입자는 전달(19만2000명) 이후 두 달째 19만명대 증가 폭을 유지하는 모습이다.
업종 별로는 서비스업(1094만7000명)이 22만7000명 증가했다. 서비스업의 경우 보건복지업(11만명)을 중심으로 대부분 산업에서 늘어난 것으로 나타났다. 특히 내수 관련 업종인 숙박음식점(2만7000명) 증가 폭이 확대됐고, 도소매업(-1000명) 감소 폭은 완화했다.
반면 업황 부진이 이어지면서 제조업(384만4000명)과 건설업(74만7000명)은 각각 1만4000명, 1만7000명 감소했다. 제조업의 경우 자동차(1000명) 증가 폭이 둔화하고 금속가공(-5000명), 기계장비(-4000명) 감소 폭이 확대하면서 5개월 연속 낙폭을 그렸다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
