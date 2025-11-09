연구소서 실험하려 샀는데…비트코인 1000배 대박 터졌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스페인 연구기관, 13년 만에 135억원 수입

연구 목적으로 디지털 화폐 매입…시세 급등

스페인의 한 공공 연구기관이 13년 전 연구 목적으로 소액 매입했던 비트코인을 매각하며 1000배가 넘는 이익을 얻게 됐다.

9일(현지시간) 가상자산 전문 매체 '비인크립토' 등에 따르면 스페인령 테네리페(Tenerife) 섬의 기술·신재생에너지 연구소(ITER)는 2012년 블록체인 기술 검증 차원에서 1만달러(당시 약 1300만원)에 비트코인 97개를 매입했다. 이 비트코인 가치는 최근 1000만달러(135억원 이상) 로 불었다.

당시만 해도 비트코인은 기술 커뮤니티 내에서만 알려졌을 뿐 생소한 실험적 디지털 화폐에 가까웠다. 그러나 이후 시세가 급등하며 연구소는 예상치 못한 대규모 수익을 확보하게 됐다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음.

AD

ITER은 해당 비트코인 매각 절차를 마무리하는 단계인 것으로 전해졌다. 매각은 스페인 중앙은행과 국가증권시장위원회(CNMV) 감독 아래, 승인 금융기관을 통해 공식적으로 진행된다. 후안 호세 마르티네스 테네리페 혁신 담당 위원은 "청산 과정은 투명성을 최우선으로 하고 있으며, 금융 규정에 따라 절차가 진행 중"이라고 밝혔다.

ITER는 매각 수익 전액을 과학 혁신 분야 재투자에 사용할 계획이다. 특히 양자 기술 연구 프로그램 확장과 관련 인프라 강화가 핵심 투입 대상이다.

이번 사례는 EU 가상자산 시장 규제 체계(MiCA) 도입 흐름 속에서 이뤄져 의미가 크다는 분석이 나온다. 스페인은 최근 가상자산 보유 신고 의무와 거래 공시 기준을 강화하고 있으며, 올해 초에는 유로폴과 협력해 5억 4000만달러 규모의 암호화폐 사기 네트워크를 적발한 바 있다.





AD

전문가들은 이번 사례가 "공공 연구 자산이 장기간 보유를 통해 우연한 가치 상승을 맞은 대표적 사례"라며 향후 공공기관의 디지털 자산 관리 기준 논의에도 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>