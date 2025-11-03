본문 바로가기
"악질적 행위"…다카이치 '대만 대표 회동'에 中 발끈

박은서인턴기자

입력2025.11.03 08:35

중국과 일본이 대만 문제를 놓고 외교적 충돌을 빚었다.

경주에서 열린 아시아태평양경제협력체 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 첫 정상회담을 가졌지만 대만 문제와 안보 현안을 둘러싼 갈등의 불씨는 여전히 남았다.

2일 요미우리신문과 교도통신 등 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 1일 경주에서 APEC 대만 대표로 참석한 린신이 대만 총통부 선임고문과 약 25분간 회담했다.

日, 대만 대표와 회동 후 사진 공개
中 "하나의 중국 원칙 훼손" 반발

中 "하나의 중국 원칙 훼손" 반발

중국과 일본이 대만 문제를 놓고 외교적 충돌을 빚었다. 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 첫 정상회담을 가졌지만 대만 문제와 안보 현안을 둘러싼 갈등의 불씨는 여전히 남았다.

"악질적 행위"…다카이치 '대만 대표 회동'에 中 발끈 1일 경주에서 만난 린신이 대만 총통부 선임고문과 다카이치 사나에 일본 총리. 다카이치 사나에 엑스
2일 요미우리신문과 교도통신 등 일본 언론에 따르면 다카이치 총리는 1일 경주에서 APEC 대만 대표로 참석한 린신이 대만 총통부 선임고문과 약 25분간 회담했다. 다카이치 총리는 이 자리에서 "대만은 일본과 긴밀한 경제적·인적 관계를 맺은 매우 중요한 파트너이자 소중한 친구"라며 "앞으로 폭넓은 분야에서 협력과 교류를 더욱 심화하겠다"고 밝혔다.


이에 린 고문도 양국 관계가 더 강화되길 바란다고 화답한 것으로 알려졌다. 다카이치 총리는 회담 후 린 고문과 웃으며 악수하는 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올렸으며 두 사람은 하루 전인 10월 31일에도 APEC 현장에서 인사를 나눈 것으로 전해졌다.


다카이치 총리는 강경 보수이자 대표적인 친대만 정치인으로 올해 4월 국회의원 자격으로 대만을 방문하는 등 '반중·친대만' 행보를 이어오고 있다. 이에 중국은 즉각 반발했다.


중국 외교부 대변인은 "일본 지도자가 APEC 회의 기간 대만 당국 인사와 고집스럽게 회담하고 이를 공개적으로 홍보한 것은 '하나의 중국' 원칙을 심각히 위반한 행위"라며 "'대만 독립' 세력에 잘못된 신호를 보냈다"고 비판했다. 이어 "중국은 이에 단호히 반대하며 일본 측에 강력히 항의했다"고 밝혔다.

中-日, 국방장관 회담서도 이견 노출
"악질적 행위"…다카이치 '대만 대표 회동'에 中 발끈 10월31일 경주에서 열린 중일 정상회담에서 만난 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

양국의 대립은 외교를 넘어 국방 분야로도 확산했다. 둥쥔 중국 국방부장(장관)과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 1일 말레이시아에서 열린 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)를 계기로 회담했으나 '소통의 중요성'에 공감했을 뿐 핵심 현안에서는 이견만 확인했다.


고이즈미 방위상은 "중국군의 동중국해 및 태평양에서의 활동이 심각한 우려를 낳고 있다"며 "일본 영공과 영해를 침범하는 행위를 즉시 중단하라"고 요구했다. 이에 둥 부장은 "영토 주권 문제"라며 기존의 강경 입장을 반복한 것으로 알려졌다.


또 고이즈미 방위상이 양국 간 방위 당국 핫라인의 활성화를 제안했지만 중국은 "입장 차이가 있다"며 부정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다. 양국은 지난해 3월 이 핫라인을 개설했지만 그해 5월 첫 통화 이후 거의 활용되지 않고 있다.


한편 요미우리신문은 한중 정상회담을 두고 "비교적 우호적인 분위기 속에서 진행됐지만 양국이 안고 있는 구조적 갈등은 여전하다"고 평가했다. 신문은 "중국은 한미동맹 강화에 경계심을, 한국은 중국의 패권주의 움직임에 반발이 있어 조기에 관계 개선이 이뤄질지는 불투명하다"며 "핵추진 잠수함 도입, 서해 잠정조치수역 내 중국 구조물 설치 등 한중 간 현안도 적지 않다"고 지적했다.


아사히신문은 "한중 정상은 북한 비핵화 문제에서 온도 차를 보였다"며 "이재명 대통령이 남북 대화 재개를 위한 중국의 건설적 역할을 요청했지만 시 주석은 구체적인 언급을 피했다"고 전했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

