中 상무부, 희토류 수출 통제 강화 1년 유예…"펜타닐 관세 반격 조정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서고 있다. 연합뉴스

AD

중국 정부가 미중정상회담 종료 후 희토류 관련 수출통제 강화 조치를 1년간 유예한다고 공식 발표했다.

중국 상무부는 30일 문답 형식으로 홈페이지에 공개한 발표를 통해 정상회담 전에 미중 고위급 무역회담을 통해 합의된 내용이라면서 희토류 수출통제 유예 사실을 전했다.

상무부는 미국이 지난달 29일 발표한 블랙리스트 중국 기업의 자회사 통한 민감기술 확보를 차단하는 조치를 1년 유예하기로 함에 따라 중국도 이에 대응해 이달 9일 발표한 희토류·설비·기술 수출 강화 조치를 1년 유예한다고 했다.

또 상무부는 미국이 10%의 '펜타닐 관세'를 철회하기로 했으며 이에 중국 측도 펜타닐 관세와 관련한 반격 조치를 조정하겠다고 설명했다.

이 외에도 미국이 중국의 해운·물류·조선업에 대한 무역법 301조 관련 조사 조치를 1년간 중단하고, 중국도 관련 대응조치를 1년간 중단할 것이라고 했다.

앞서 지난 14일 상무부는 미국의 조사에 대응해 한화오션 등의 미국 자회사 5곳에 대해 반격 조치를 채택하기로 결정했다고 밝힌 바 있다.

양국은 펜타닐 마약 퇴치에 협력하고 농산물 무역을 확대하며 관련 기업의 사례 처리 문제 등에 대한 합의에 도달했다고 밝혔다.





AD

아울러 중국은 미국 측과 틱톡 관련 문제를 적절히 해결하기로 했고, 미국 측은 투자 등을 약속했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>