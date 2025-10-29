김영록 전남도지사 "이태원 참사…윤석열 정부 역할 부재 탓"

29일 페이스북 통해 이태원 참사 3주기 추모
"수많은 국민 허망하게 희생 이해할 수 없어"
정부 컨트롤타워 기능 못해 발생한 참사 정의
'철저한 진상규명 책임 묻는 모습'보여야 강조
김영록 전라남도지사가 '이태원 참사는 윤석열 정권의 재난 관리 부실에서 비롯됐다'고 밝혔다. 진상규명과 함께 책임을 물어야 한다는 입장도 내놨다.
김 지사는 29일 자신의 페이스북을 통해 "오늘은 10·29 이태원 참사 3주기다. 백쉰아홉 희생자분들의 명복을 빌며 가슴 깊이 추모한다. 사랑하는 가족을 떠나보내고 긴 고통의 나날을 보내고 계시는 유가족 여러분들께도 위로의 마음을 전한다"고 썼다.
김 지사는 "아직도 그날의 참사를 잊을 수 없다"며 "서울 한복판에서 수많은 국민들이 그렇게 허망하게 희생될 수 있는지 이해할 수 없었다"고 당시를 회상했다.
그러면서 "국민의 안전과 생명을 책임져야 할 국가는 무엇을 하고 있었는지 묻고 또 되물었다"며 "어느 한 부분이라도 제대로 작동됐더라면 하는 탄식을 하게 하는 복합적 참사였다. 국가 최고권력이 컨트롤 타워로서 제대로 기능하지 못할 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 말해주는 참사의 전형이었다"고 꼬집었다.
이어 "다시는 이런 참사가 반복돼서는 안 된다"며 "철저한 진상규명과 그에 상응하는 책임을 묻는 투명한 절차를 보여줘야 한다"고 강조했다.
끝으로 김 지사는 "전남도는 이태원 참사 유가족분들의 염원이 해결될 때까지 끝까지 함께하겠다"며 "모든 국민이 안전한 대한민국을 만드는 데는 이태원 참사 문제의 해결이 전환점이 돼야 한다"고 덧붙였다.
